Уже дуже скоро українці зможуть знову вільно подорожувати до країн ЄС. І поки кожна країна визначається з правилами на в’їзд, ми уже можемо планувати як туристичні мандрівки, так і бізнес-відрядження за кордон. Тож нумо шукати квитки, пакувати валізи та відкривати для себе нові країни.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що найцікавішим місцем в аеропорту є саме зона д'юті-фрі. Всі проводять в ній години очікування посадки, прогулюючись магазинами. Тут можна не лише купити сувеніри для друзів і рідних за кордоном, а й потішити себе якоюсь обновкою. І саме на шопінгу в д'юті-фрі ми зосередимо нашу увагу.

Що таке д'юті-фрі

Це крамниця, розташована у прикордонній безмитній зоні "між країнами". У ній покупцям пропонують товари без оплати за мито. У перекладі з англійської мови слово Duty-Free – "вільний від оподаткування".

Цікаво, що уперше крамниця д'юті-фрі запрацювала ще у 1947 році. Її відкрив Брендан О'Реган для відвідувачів ірландського аеропорту Шеннон. Зауважимо, що працює вона й донині. Виявляється, літаки, які здійснювали переліт з Європи до Америки, сідали на дозаправку у цьому аеропорту. Тож пасажирам потрібно було десь перекусити та, наприклад, придбати сувеніри. Ураховуючи, що формально цей аеропорт був за кордоном Ірландії, податки та мито платити не потрібно було. Відповідно й товари були дешевшими.

Натомість оформити д'юті-фрі як бізнес спало на думку американцям Чарльзу Фінні та Роберту Міллеру. Вони не лише побачили неабиякий потенціал таких магазинів, а й відкрили перший дюті-фрі у Гонконгу. Це відбулося у 1960 році.

Найдешевші д'юті-фрі. Ти не повіриш, але непогано зекономити у Duty Free можна, наприклад, у Туреччині, Єгипті та країнах Південно-Східної Азії. Наприклад, у В'єтнамі ціни на товари не перевищують кількох доларів США. Але варто розуміти, що у кожному магазині є свої обмеження. З Туреччини, до слова, можна вивезти лише 8 літрів віскі.

Варто також розуміти, що є й дуже дорогі д'юті-фрі. До прикладу, у Греції й Італії оливкову олію вигідніше купувати у межах країни. А от у Duty Free Швеції, Бельгії, Великої Британії, Франції, Дубая та Тель-Авіва узагалі страшно заходити. Там ціни однозначно будуть дуже високими.

  • Підкинемо ще один факт: найдешевший і найбільший в Європі – д'юті-фрі лондонського аеропорту Хітроу.

Шопінг у д'юті-фрі: що купити

Парфумерія і косметика

Практично у кожному д'юті-фрі можна придбати парфуми та косметику. І цей відділ шалено популярний як серед жінок, так і чоловіків. Воно й не дивно, адже можна придбати не лише топові парфуми від іменитих брендів. Ти ще й будеш переконаний, що не придбаєш підробку – оригінальність виробів підтверджується багаторічною репутацією. А низка знижок і акцій дозволять добряче зекономити.

Наприклад, купуєш аромат для себе та коханої, а третій – для мами – забираєш у подарунок. Так, такі акції бувають досить часто.

У д'юті-фі можна купити якісну косметику та парфумерію
У д'юті-фрі можна купити косметику та парфумерію на будь-який смак / Фото Unsplash

А ще тут можна купити набори для подорожей. Вони дозволяють спробувати різні засоби за невеликі кошти. До того ж у д'юті-фрі часто з'являються новинки, яких у крамницях ще немає. Особливої уваги заслуговують Duty Free в Азії, адже там ти знайдеш ексклюзивні засоби, яких більше ніде не купиш.

  • Ми ж нагадуємо, що в ручну поклажу можна брати місткості об'ємом до 100 мілілітрів. Зверни на це увагу, щоб не довелося попрощатися з дорогим парфумом під час проходження контролю багажу.

Алкоголь

Цей відділ шалено популярний серед наших туристів, котрі вирушають кудись на відпочинок. Воно й не дивно, адже можна взяти з собою хороший, якісний і перевірений часом алкоголь, який дозволить зробити подорож яскравішою. Заодно – це універсальний подарунок та сувенір.

Якщо ти не знав, то у Duty Free можна купити алкоголь на 25 – 50% дешевше. Усе тому, що у деяких країнах акциз на цю групу товарів шалений. Ба більше, тут ти не ризикуєш придбати контрафактний алкоголь. А під час покупки варто пам'ятати, що місцевий алкоголь в рази дешевший за імпортний.

В цьому відділі особливої уваги заслуговує стенд Nemiroff! Продукція цього бренду – справжня візитна картка України, про яку знають у всьому світі. А вишенькою на торті у цьому випадку є легендарна авторська Honey Pepper – медова з перцем.


Продукція Nemiroff – справжня візитка України, яку знають по всьому світу / Фото Nemiroff

Це підтверджується тим, що Nemiroff уже 5 років поспіль посідає місце у трійці лідерів категорії у Duty-Free. І навіть у найскладніший для індустрії туризму 2020 рік, Nemiroff утримав позиції та залишається ТОП-3 брендом у світі в категорії з 2016 року.

Будеш у Борисполі – зверни увагу на бренд-зону Nemiroff, що нагадує процес крафтового виробництва. Тож кілька пляшок Nemiroff можуть стати чудовим подарунком для рідних і друзів, котрі мешкають за кордоном.

Аксесуари та ювелірні вироби

Ще одна популярна зона д'юті-фрі – з аксесуарами. Тут можна, наприклад, купити собі сонцезахисні окуляри, якщо забув їх вдома. Не меншої уваги заслуговують годинники. Ти ж пам'ятаєш про те, що хороший і якісний хронограф не лише дозволить відслідковувати час, а й може підкреслювати твій стиль. Також можна потішити свою кохану подарунком. Це може бути, наприклад, браслет, клатч, хустинка.

Можна потішити себе стильним аксесуаром
Поки очікуєш на літак, можна придбати собі омріяний годинник / Фото Unsplash

А ще варто звернути увагу на ювелірні вироби. На них у д'юті-фрі можна суттєво зекономити. У середньому мовиться про 15% від вартості. Експерти зауважують, що найвигідніше купувати ювелірку у країнах Близького Сходу, особливо в ОАЕ.

Смаколики

Не меншої уваги заслуговують смаколики, які можна придбати у д'юті-фрі. Тут можна купити щось смачненьке у дорогу. Це можуть бути снеки, солодощі, сири, чаї, кава, спеції та інше. Такий собі продуктовий магазин, але з товарами, які, швидше за все, не побачиш у звичайних.

Улюблений шоколад усіх мандрівників – швейцарський Toblerone – теж можна придбати в д'юті-фрі. Причому можна знайти смаки, яких однозначно не побачиш на прилавках українських магазинів. А ще можна добряче зекономити, якщо купити відразу кілька шоколадок. Тож уважно слідкуй за акціями, які є у конкретному Duty Free.

Toblerone – улюблений шоколад мандрівників
Візьми з собою у подорож швейцарський шоколад Toblerone / Фото Zurich Airport

Сувеніри

Не в останню чергу рекомендуємо звернути увагу на сувенірну продукцію. Часто про дрібні подарунки для рідних і друзів ми забуваємо, адже у пріоритеті – підготовка до подорожі. На щастя, у д'юті-фрі тебе можуть врятувати. Тут можна, наприклад, купити класний магнітик, чашку або іншу продукцію з символікою країни.

Також можна купити магнітики, якщо забув
На щастя, у д'юті-фрі можна купити також сувенірну продукцію / Фото Unsplash

  • Ще один цікавий факт: продажі в д'юті-фрі приносять аеропорту значно більше грошей, ніж авіаквитки. Ось, наприклад, в одному лише аеропорті Дубая Duty Free щорічно дозволяє додатково заробити майже 2 мільярди доларів.

Гайда пакувати валізи та готуватися до подорожей. Від себе наполегливо рекомендуємо перед вибором певної країни завітати на Trip.gov.ua. Тут можна ознайомитися з правилами в'їзду й обмеженнями, щоб твоя мандрівка точно відбулась та принесла тобі максимум задоволення!

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