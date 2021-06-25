Гарячий "ангел" Victoria's Secret у крихітному бікіні розбурхав мережу: спокусливі фото

40-річна Алессандра Амброзіо не втомлюється тішити своїх підписників гарячими фото. Цього разу бразильський "ангел" Victoria's Secret знявся у крихітному купальнику, який виграшно підкреслив спокусливі форми моделі. Насолоджуйся свіженькими відвертими фото красуні на Men 24!

Алессандра Амброзіо знає, що приховувати своє розкішне тіло за мішкуватим одягом – не найкраща ідея. Тож вона з величезним задоволенням знімається у купальниках та інших спокусливих образах. У своєму новому пості в інстаграмі "ангел" Victoria's Secret постала перед прихильниками у крихітному бікіні. Гайда насолоджуватися спокусливими формами моделі!

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На гарячих фото Алессандра Амброзіо позує у бікіні на фоні моря. Доповнює легкий літній лук сорочка у смужку, яка додає певної недбалості образу. Не дивно, що підписники моделі буквально засипали її лайками, а також коментарями:

"Чарівний пост";

"Королева, яка закрила епоху "ангелів";

"Ти дуже мила та приваблива";

"Ти надзвичайно спокуслива";

"Дуже гаряча";

"Це тіло просто любов".

Ми буквально закликаємо підписатися на Алессандру Амброзіо. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від сексуальної бразильської моделі? Ба більше – не забудь поставити лайк під постом красуні, а також залишити коментар.

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