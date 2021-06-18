На фестивалі Tattoo Collection відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з новими експериментальними техніками, побачити ескізи найкращих майстрів України, замовити ескіз, а також зробити татуювання. Ба більше: можна виграти татуювання. Майстри ж боротимуться у 10 номінаціях за кубок Golden Machine.
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На заході можна буде зануритися в культуру татуювань з головою / Фото Unsplash
Також на гостей фестивалю Tattoo Collection очікує:
- шоу байкерів;
- стенди з професійним обладнанням;
- майстер-класи;
- виступи діджеїв;
- парад автомобілів у стилі Rat-Rod;
- фудкорт з вуличною їжею;
- коктейлі на основі лінійки смакової горілки Nemiroff The Inked Collection;
- намет з передбаченнями;
- дитяча розважальна зона.
З усією програмою Tattoo Collection можна ознайомитися на сайті заходу.
За роки свого проведення Tattoo Collection встиг сформувати неформальне ком'юніті палких прихильників тату-культури, пірсингу, шрамування та просто нестандартного стилю життя. Усі вони зберуться на фестивалі, щоб зануритися в особливу атмосферу вільного від усіх упереджень заходу,
– наголошують організатори.
Гості заходу також зможуть спробувати коктейлі на основі лінійки смакової горілки The Inked Collection / Фото Nemiroff
Кошти, зібрані на тату-фестивалі, спрямують на благодійну мету. Їх віддадуть на навчання професії майстра-татуювальника декількох людей з багатодітних сімей.
Вартість квитків на захід стартує зі 160 гривень. Цьогоріч їх можна буде придбати не лише звичним чином, а й за допомогою NFT-токенів. Власники NFT-квитків не лише отримають вхід на фестиваль Tattoo Collection, але й цифровий актив, безплатні напої на барі й інші приємні сюрпризи.
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