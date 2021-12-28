Аліна Байкова у халаті затьмарила Ейфелеву вежу: спокусливе фото моделі

28 грудня 2021 , 04:48
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Джерело:

інстаграм Аліни Байкової

Цього разу під нашим прицілом неймовірна українська модель Аліна Байкова. Красуня знається на тому, що подобається її прихильникам понад усе. Тож вона їм це й дає. І мовиться про гарячі фото.

Зараз модель відпочиває у Парижі, тож не дивно, що ділиться публікаціями зі столиці Франції. Новенький пост красуні показує, яким має бути ідеальний сніданок в одному з найромантичніших міст світу. І, як ти вже зрозумів, українці вдалося затьмарити Ейфелеву вежу.

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"Доброго ранку, світ", – написала вона.

На світлині, якою Байкова поділилася в інстаграмі, вона позує у халаті та з рушником на голові. Відбірна порція спокуси, від якої просто неможливо відірвати погляду. Тож не дивно, що публікацію моделі засипали не лише лайками, а й коментарями:

  • "Справжня суперзірка";
  • "Крихітко, ти надзвичайна";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Красуня, ти не замерзла?";
  • "Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";
  • "Наче зі святкової листівки";
  • "Королева. Яка ж ти красива";
  • "Запаморочливий краєвид";
  • "Сніданок з таким краєвидом – це щось";
  • "На цьому фото ідеальне все";
  • "Хотів би я бути поруч з тобою".


Аліна Байкова знялася у халаті на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Байкової

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Аліна Байкова викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську модель. Ти ж не хочеш пропустити нові гарячі фото красуні?

Автор: Назарій Лазур