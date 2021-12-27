Цього разу красуня вирішила не міняти правил гри. Вона поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі спокусливим кадром. На ньому Алекса Брейт позує у рожевому купальнику, який виграшно підкреслює вигини красуні.
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Кадр, якщо вірити геолокації, німкеня зробила під час відпочинку в Іспанії. Але мало кого цікавлять краєвиди, якщо можна просто милуватися бездоганними формами нашої героїні.
До слова, світлина Алекси Брейт шалено сподобалася її підписникам. Тож вони були щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "О, Господи! Яка ж ти гаряча";
- "Алекса найкраща дівчина у світі";
- "Я люблю тебе дуже сильно";
- "Абсолютно чарівна";
- "Твої вигини заворожують";
- "Твоя сексуальність не знає меж";
- "Я хочу стати твоїм хлопцем";
- "Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";
- "Надзвичайно сексуальна крихітка";
- "Чому ти настільки красива?".
Спокусливі форми Алекси Брейт розбурхали мережу / Фото з інстаграму Брейт
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Слідкувати за Алексою Брейт в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на німецьку модель. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто регулярно милуватиметься її гарячими фото. А їх, будемо відвертими, буде ще дуже і дуже багато!