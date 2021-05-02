Альпініст влаштував собі божевільний виклик: дивися, чи взяли б його у ФБР – відео

Окрім створення контенту про скелелазіння на ютубі, професійний альпініст Магнус Мідтбо також займається фізичними вправами. Мовиться також і про військові тести фізичної підготовки, які набувають шаленої популярності в мережі.

Натхненний роликом блогера Брендона Вільяма, Магнус Мідтбо вирішив пройти тест на фізичну підготовку, який ФБ використовує для перевірки потенційних агентів. Дивися, чи зумів би він потрапити до лав спецслужби.

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Фітнес-тест, який під силу не всім

Випробування для потенційних агентів ФБР складається з підтягувань, відтискань, присідань, спринту на 300 метрів, а також бігу на 2,4 кілометра. Кожен раунд приносить максимум 10 балів. Учасники повинні набрати не менше 12 балів в цілому, щоб пройти тест. Також їм необхідно набрати щонайменше 1 бал у кожному раунді. Якщо ж ти зазнаєш невдачі в будь-якій з дисциплін, це автоматична поразка, яку ти не зможеш компенсувати іншими вправами.

Ми наголошуємо на тому, що

такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Унікальність цього тесту в тому, що тобі дозволено мати лише 5 хвилин відпочинку між кожною вправою,

– додав він.

Тест починається з 1 хвилини відтискань. Для досягнення ідеального результату необхідно зробити 71 повторення. Мінімум – 30 повторень, щоб отримати бодай 1 бал. Мідтбо виконує 60 відтискань за 60 секунд, набираючи 7 балів.

Після 5-хвилинного відпочинку настає час для 1-хвилинних присідань. Блогер виконує 52 повторення, отримуючи 7 балів за це. Зауважимо, що він хотів би виконати більше присідань.

"Я думав, що якщо буду просто підтримувати стабільний темп, то зможу це зробити", – говорить він.

Далі йшов забіг на 300 метрів. Щоб отримати "ідеальний" результат у 10 балів, Мідтбо повинен завершити пробіжку за 40,9 секунди або менше. Він завершує спринт за 43 секунди, тож знову отримує 7 балів.

"Я відчуваю, що найбільша різниця в тому, що коли ти якийсь час не бігаєш, потім тебе просто нудить. Це було всього 300 метрів, а тепер мені потрібно бігти 2,4 кілометра", – зі страхом в очах додав він.

Для отримання ідеального результату забіг на 2,4 кілометра повинен завершитися за 9 хвилин або швидше.

"Я збираюся встановити темп, або, принаймні, постараюся", – заявив він перед тим, як вийти на бігову доріжку.

У результаті, блогер фінішував за 9:18. Це все ще гарний час, який приносить йому 9 балів. Але напруга стає причиною того, що Мідтбо падає на узбіччя, хапаючи ротом повітря.

"Я не розумію, як деякі люди роблять це добровільно, як вид спорту, роблять це щодня", – каже він.

Дивися, як Мідтбо виконує фітнес-тест для агентів ФБР:

Фінальне випробування – підтягування. Тут немає обмеження в часі. Учасники просто повинні виконувати повторення до відмови. Мідтбо виконує 24 підтягування, набравши 10 балів. Тож його загальний залік – 40 балів. З такими результатами його спокійно б допустили до навчання на спеціального агента. Але чи погодився б він на це?

Моє тіло зараз настільки сильно втомлене, що з першого повторення було дуже важко. Виконувати все це поспіль, з перервою усього у 5 хвилин, було дійсно важко... Проте, це безперечно гарне тренування,

– наголосив він.

Якщо тобі спаде на думку спробувати повторити цей фітнес-тест, то ми наполегливо рекомендуємо передивитися відео з Мідтбо ще раз. Підозрюємо, ти перехочеш настільки сильно знущатися зі свого організму.

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