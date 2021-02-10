Ютуб-блогер Брендон Вільям вирішив влаштувати собі черговий божевільний челендж. У своєму новому відео він проходить фітнес-тест ФБР. Без жодної підготовки та тренувань. Дивися, що з цього всього вийшло на Men 24!

Фітнес-тест ФБР складається з 5 вправ. Поміж ними дозволяється робити паузи, які триватимуть не більш як 5 хвилин. Ну що ж, дивімося, чи вдалося Брендону Вільяму впоратися з цим не надто простим завданням.

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Фітнес-тест ФБР:

1 хвилина присідань;

Спринт на 400 метрів на час;

Відтискання до відмови;

Забіг на 2,4 кілометра на час;

Підтягування до відмови.



Блогерові необхідно виконати 5 вправ, щоб пройти фітнес-тест ФБР / Фото з інстаграму Брендона Вільяма

Вільям починає з присідань, виконуючи 50 повторень за відведену хвилину. Це дозволяє йому заробити 6 балів за цей тест. Однак його результативність у спринті виявилася для нього не надто втішною. Він впорався за 1 хвилину і 3 секунди. Щоправда, він біг не коло, а туди й назад.

"Думаю, у цьому я міг би бути трохи швидшим. Щоразу, коли я повинен зупинитися та повернутися, це забирає у мене весь імпульс", – зауважив Брендон.

Його спринтерська результативність стала причиною того, що від загального результату хлопця відняли 2 бали.

Третій раунд – перевірка максимального відтискання. Вільям виконує 55 повторень, що дає 6 балів до його рахунку.

"Я хотів зупинитися та продовжити, але ви не можете зупинятися", – з жалем додав він.

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Раунд четвертий – забіг на 2,4 кілометра. Він справляється з ним за 12 хвилин і 29 секунд. На жаль, це не приносить Брендону жодних балів.

Що стосується останнього раунду, то під час нього потрібно підтягуватися до відмови. Вільям робить максимум 20 повторень. При цьому він заробляє 10 з 10 можливих балів. Загальний же його рахунок складає 20 балів.

"Чесно кажучи, я дуже цьому радий. Це випробування було не таким складним, як фітнес-тест російської армії", – зауважує він.

Дивися, як Брендон Вільям проходив фітнес-тест ФБР:

Ми не знаємо, чи зміг би Брендон Вільям стати агентом ФБР, але можемо впевнено сказати, що парубок непогано впорався з фітнес-тестом. Якщо ж у тебе виникне бажання зробити щось подібне – виконуй вправи під пильним наглядом свого тренера!

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