Голодував 382 дні: чоловік встановив рекорд після свого схуднення – дивовижні фото до і після

Скільки живемо – стільки й вражаємося тому, що навколо нас. Ангус Барб'єрі вразив весь світ, нереально схуднув і потрапив завдяки цьому до Книги рекордів Гіннеса.

Наш герой родом із Шотландії. І якщо лікарі наголошують, що впродовж 30 і більше днів можна прожити на дієті з цукру та води без медичних наслідків, він зумів голодувати понад рік.

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Ходив до туалету раз на 40 – 50 днів

Редакція Men 24 категорично не рекомендує повторювати те, що ти прочитаєш. Якщо ти і прагнеш схуднути, то звернися до лікаря, щоб дізнатися, як зробити це безпечніше для твого організму.

Отже, Ангус Барб'єрі зумів просидіти на дієті, яка не передбачала твердої їжі, впродовж 382 днів. На старті свого шляху він важив понад 200 кілограмів. Відповідну цифру показали ваги на момент, коли чоловік відвідав у червні 1965 років медичний факультет Королівського лазарету Данді.

Персоналу установи наш герой заявив, що прагне відмовитися від вживання їжі, щоб схуднути. Лікарі його не відмовляли та взялися стежити за прогресом Барб'єрі та його станом здоров'я.

У diabetes.co.uk пишуть, що тоді медики Ангусові прописали полівітаміни та дріжджі. Вони вважали, що чоловікові вдасться голодувати впродовж максимум кількох днів. Ніхто не сподівався, що він без їжі протримається аж 382 дні. А його раціон, якщо можна так назвати, складали чай, кава, газована вода та вітаміни.



Дієта чоловіка складалася з чаю, кави та інших напоїв / Фото freepik

У Барб'єрі не виявили практично жодного побічного ефекту такого екстремального схуднення. Винятком був лише низький рівень глюкози у крові. Цікаво, що чоловік ходив до вбиральні раз на 40 – 50 днів.

Згодом шотландець вирішив трішки послабити свою сувору дієту. Для цього він до гарячих напоїв додавав дрібку цукру або трішки молока. І лиш пізніше він порушив свій піст.

Якою була його перша їжа після дієти

Щойно він завершив своє голодування, чоловік з'їв одне варене яйце та скибочку хліба з маслом.

Мені дуже сподобалося яйце, і я почувався дуже ситим,

– поділився він з репортерами.



Чоловік голодував упродовж 382 днів / Фото diabetes

У репортажі Chicago Tribune розповідали, що після року свого голодування Барб'єрі узагалі забув, як смакує їжа. Хай там як, а його старання не були марними.

Він схуд з 214 кілограмів до 80 кілограмів і навіть зумів втримати вагу. Після цього експеримент шотландця потрапив до Книги рекорду Гіннеса. Він став найдовшим з-поміж зареєстрованих коли-небудь голодувань.



Чоловік схуднув з 214 до 80 кілограмів / Фото shutterstock

Експерти наголошують, що хоч історія Барб'єрі має успішний фінал, сам випадок дуже незвичайний. Тому вони не рекомендують намагатися повторити щось подібне. На їхню думку, через те, що в Ангуса була надмірна вага, до такого посту його тіло було підготовлене.

Для людей з нормальною вагою тривале голодування може спричинити ускладнення зі здоров'ям, зокрема підвищене навантаження на серце, навіть з прийманням харчових добавок,

– пояснили вони.

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Саме тому, наголошують вони, настільки довго ніхто не повинен голодувати. Зауважимо, що у 60-х роках такі суворі дієти були популярними. Правда, дослідження тих часів свідчать про те, що у людей фіксували серцеву недостатність, а деякі узагалі від голоду помирали.

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