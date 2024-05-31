Що таке магнетар – потужний об'єкт у космосі, не схожий ні на що інше

Дослідники космосу у 2022 році виявили космічний об'єкт, який надто відрізняється від вже знаних. Він блимає занадто швидко, щоб бути надновою.

Але й занадто повільно, щоб бути пульсаром. Так що ж це таке загадкове мерехтить у Чумацькому Шляху, а ще й тричі на годину викидає величезну кількість енергії у бік Землі?

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Загадковий космічний об'єкт магнетар – чим він особливий

Цей на диво потужний об’єкт розташований приблизно за 4000 світлових років від Сонця. Астрономи не можуть зрозуміти його природу, адже він не схожий на жодну космічну структуру, яку будь-коли раніше люди спостерігали.

Об’єкт назвали GLEAM-X J162759.5-523504.3 (коротко – GLEAM). З'явився він, можна сказати, нізвідки – астрономи виявили його під час стандартного радіохвильового дослідження Чумацького Шляху.

GLEAM приблизно на 60 секунд став одним з найяскравіших об’єктів на всьому небі, а потім раптово знову зник у темряві. Та, що цікаво, приблизно через 20 хвилин об’єкт знову з’явився – і знову зник за хвилину.

Упродовж годин спостережень цикл повторювався. Астрономи навіть звітували, що почувалися моторошно, адже досі не знали нічого, що могло б так поводитися у космосі.



Позиція незвичайного космічного об'єкта GLEAM-Х у Чумацькому Шляху / Фото ICRAR

Зазвичай за такими явищами вчені вбачають вмираючу зірку, наднову або вже мертву (нейтронну) зірку.

Наднова – це коли зірка яскраво спалахує на кілька днів чи місяців, а потім зникає.

– це коли зірка яскраво спалахує на кілька днів чи місяців, а потім зникає. Вмираюча зірка – викидає свою зовнішню атмосферу під час сильного вибуху, а потім поступово тьмяніє.

– викидає свою зовнішню атмосферу під час сильного вибуху, а потім поступово тьмяніє. Пульсари (нейтронні зірки) "вмикаються" та "вимикаються" кожні кілька мілісекунд (це вони так швидко обертаються).

Але до GLEAM жодне з цих стандартних бачень не пасувало: він миготів надто швидко, щоб бути надновою, і надто повільно, щоб бути пульсаром. Також цей об'єкт неймовірно яскравий, але менший за наше Сонце, і має надзвичайно потужне магнітне поле.

Тож вчені припускають, що винайшли цілком новий тип зоряних об'єктів, існування якого, до слова, раніше теоретично вираховували. Мовиться якраз про магнетар, точніше, "магнетар наддовгого періоду" – сильно намагнічену нейтронну зірку, яка, проте, обертається неймовірно повільно.

Такий об'єкт у космосі фіксували вперше в історії, тепер вже тривають дослідження магнетарів, які мають допомогти нам краще розуміти наш Всесвіт.