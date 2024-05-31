Но и слишком медленно, чтобы быть пульсаром. Так что же это такое загадочное мерцает в Млечном Пути, а еще и трижды в час выбрасывает огромное количество энергии в сторону Земли?

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Загадочный космический объект магнетар – чем он особенный

Этот удивительно мощный объект расположен примерно в 4000 световых лет от Солнца. Астрономы не могут понять его природу, ведь он не похож ни на одну космическую структуру, которую когда-либо ранее люди наблюдали.

Объект назвали GLEAM-X J162759.5-523504.3 (кратко – GLEAM). Появился он, можно сказать, ниоткуда – астрономы обнаружили его во время стандартного радиоволнового исследования Млечного Пути.

GLEAM примерно на 60 секунд стал одним из самых ярких объектов на всем небе, а затем внезапно снова исчез во тьме. И, что интересно, примерно через 20 минут объект снова появился – и снова исчез через минуту.

В течение часов наблюдений цикл повторялся. Астрономы даже отчитывались, что что они чувствовали себя жутко, ведь до сих пор не знали ничего, что могло бы так вести себя в космосе.



Позиция необычного космического объекта GLEAM-Х в Млечном Пути / Фото ICRAR

Обычно за такими явлениями ученые видят умирающую звезду, сверхновую или уже мертвую (нейтронную) звезду.

Сверхновая – это когда звезда ярко вспыхивает на несколько дней или месяцев, а затем исчезает.

– это когда звезда ярко вспыхивает на несколько дней или месяцев, а затем исчезает. Умирающая звезда – выбрасывает свою внешнюю атмосферу во время сильного взрыва, а затем постепенно тускнеет.

– выбрасывает свою внешнюю атмосферу во время сильного взрыва, а затем постепенно тускнеет. Пульсары (нейтронные звезды) "включаются" и "выключаются" каждые несколько миллисекунд (это они так быстро вращаются).

Но до GLEAM ни одно из этих стандартных видений не подходило: он мигал слишком быстро, чтобы быть сверхновой, и слишком медленно, чтобы быть пульсаром. Также этот объект невероятно яркий, но меньше нашего Солнца, и имеет чрезвычайно мощное магнитное поле.

Поэтому ученые предполагают, что нашли совершенно новый тип звездных объектов, существование которого, к слову, ранее теоретически вычисляли. Речь идет как раз про магнетар, точнее, "магнетар сверхдолгого периода" – сильно намагниченную нейтронную звезду, которая, однако, вращается невероятно медленно.

Такой объект в космосе был зафиксирован впервые в истории, теперь же продолжаются исследования магнетаров, которые должны помочь нам лучше понимать нашу Вселенную.