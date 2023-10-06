Подивись на ці 20 найбільш інноваційних дизайнів автомобілів усіх часів за версією GQ

568 сторінок з описом найцікавіших творінь на колесах усіх часів і народів від 1893 року і до наших днів – саме це пропонує "Атлас автомобільного дизайну" Джейсона Барлоу, Гая Берда і Бретта Берка. При цьому вони залучили експертів, дизайнерів, колекціонерів автівок і журналістів.

І спільно склали довгий список з 650 автомобілів. У результаті маємо перелік найкрасивіших автомобілів у світі, серед яких і важковаговики галузі, і багато марок, з якими не знайомі навіть найвідданіші автолюбителі.

Дивися також Шлях до смакових відчуттів: рецепт вишуканого коктейлю 20th Century

Ось 20 значущих і суперечливих варіантів, відібраних для GQ



1946 Cisitalia 202 у червоному кольорі / Фото Cisitalia

Cisitalia 202 (1946). Cisitalia заснував у 1930-х роках підприємець і колишній гравець "Ювентуса" П'єро Дузіо. Довоєнні автомобілі мали роздільні кузови, а модель 202 стала однією з піонерок "закритого" вигляду. Випустили лише 170 екземплярів, але Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку обрав цю машину для виставки 1951 року.



Mini 1959 – один з найкращих автомобільних дизайнів / Фото Mini

Mini (1959). Початкові прототипи були досить суворими, тому перед дизайнерським відділом Британської автомобільної корпорації (BMC) поставили завдання надати автомобілю індивідуальності. Тоді команда додала решітку радіатора, яка згодом стала найвідомішою в автомобільному світі.



Alfa Romeo 8C 2900B Lungo 1937 року / Фото Енцо Феррарі

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo (1937). Енцо Феррарі очолював гоночний відділ Alfa Romeo в 1930-х. Модель 2900B була більш цивілізованою дорожньою версією гоночної машини. Створили лише 32 екземпляри, що забезпечило моделі статус одного з найцінніших авто для колекціонерів в автомобільному світі. Зараз він коштує цілий статок.



Ford Edsel 1957 року / Фото Ford Edsel

Ford Edsel (1957). Одну з найбільших катастроф в історії автомобілебудування – марку Edsel – розробили для американського середнього класу, що ставав дедалі заможнішим. На розробку компанія Ford витратила суму, еквівалентну 2,4 мільярда доларів. Але модель стала синонімом катастрофічного промислового провалу.



Fiat Multipla 1998 року в сірому кольорі / Фото Fiat Multipla

Fiat Multipla (1998). Fiat Multipla вважають одним із найпотворніших автомобілів, коли-небудь створених. Він немов свідомо відкидає основні принципи автомобільного дизайну: має невдалі пропорції й жахливу стійку. Проте він блискуче і творчо виконаний.



Aston Martin DB4 Zagato 1961 року в сірому кольорі / Фото Aston Martin

Aston Martin DB4 Zagato (1961). Це, мабуть, найкрасивіший автомобіль усіх часів. Його розробив молодий італійський вундеркінд Ерколе Спада для одного з інших відомих автобудівників, Zagato. Це ще один дуже затребуваний автомобіль для колекціонерів – зроблено лише 19 екземплярів, а оригінали коштують понад 18 мільйонів доларів.



Bentley R-Type Continental / Фото Bentley

Bentley R-Type Continental (1954). Bentley вигравав перегони "24 години Ле-Мана" ще в довоєнну епоху, а от ця машина підтвердила, що компанія не була лідером у дизайні. Утім, її форма була результатом новаторських аеродинамічних досліджень, і їхала модель до 160 кілометрів на годину, що досить добре для того часу.



1963 Mercedes SL білого кольору / Фото Mercedes

Mercedes SL (1963). Найкрасивіший автомобіль з семи поколінь Mercedes SL, переважно спроєктований французом Полем Браком. Це еквівалент чорної сукні Коко Шанель, автомобіль із позачасовим елегантним зовнішнім виглядом і філософією.



1937 Bugatti Type 57 Atlantic синього кольору / Фото Bugatti

Bugatti Type 57 Atlantic (1937). За задумом Жана Бугатті, яскравого сина засновника компанії Етторе, модель отримала заклепаний задній шов і кузовні панелі авіаційного класу. Але випустили лише 4 автомобілі, один з яких давно зник. Ральф Лорен володіє одним із трьох, що залишилися. Тож Type 57 Atlantic може бути найціннішим автомобілем у світі.



Cadillac Eldorado Biarritz в зеленому кольорі / Фото Cadillac

Cadillac Eldorado Biarritz (1959). Американська автомобільна промисловість колись була творчим центром дизайну, доки не занепала після енергетичної кризи 1973 року. Cadillac Eldorado Biarritz – це або апофеоз автомобільного дизайну, або – наруга над усім святим. Серед його найпомітніших особливостей – величезні задні крила і фари, натхненні ракетами.



Porsche 911 у синьому кольорі / Фото Porsche

Porsche 911 (2019). Кожен дизайнер, з яким консультувалися для книги, включав Porsche 911 до свого списку. Ідеальний спортивний автомобіль.



Citroën DS у білому кольорі / Фото Citroën

Citroën DS (1955). DS має таке ж фундаментальне значення для світу автомобільного дизайну, як повітря, яким ми дихаємо, для життя. Розроблений італійцем Фламініо Бертоні, автомобіль залишається архетипом все ж французького авто. DS з'явився в 1955 як посланник майбутнього і зберігає свою здатність дивувати майже 70 років потому.



Ferrari 250 GT California Spider сірого кольору / Фото Ferrari

Ferrari 250 GT California Spider (1959). Ми могли б вибрати зі списку 100 або більше Ferrari – настільки великим є успіх компанії. Цей автомобіль створив друг Енцо Феррарі, майстер Серджіо Скальєтті. California Spider – частина знаменитої лінійки 250 GT V12, яка закріпила статус компанії в 1950-х та призначалася для нової еліти голлівудського шоубізнесу.



Hispano-Suiza Dubonnet Xenia блакитного кольору / Фото Xenia

Hispano-Suiza Dubonnet Xenia (1938). Спадкоємець алкогольного бізнесу Андре Дюбонне був асом авіації Першої світової війни, автогонщиком і частиною французької збірної на зимовій Олімпіаді 1929 року. У 1932 він доручив знаменитому автобудівнику Жаку Соучику переробити Hispano-Suiza H6B, і той створив цю приголомшливу модель.



Lincoln Continental синього кольору / Фото Lincoln

Lincoln Continental (1961). Continental шанують як один з найкращих автомобільних дизайнів за його неприкрашені поверхні та сміливі горизонтальні лінії. Це ще один автомобіль, як і Citroën DS, який навіть зараз звучить футуристично. З цим погоджується і кінобізнес, адже авто регулярно показують у науково-фантастичних стрічках.



Alfa Romeo TZ2 червоного кольору / Фото Alfa Romeo

Alfa Romeo TZ2 (1964). Є причина, чому ми все ще любимо Alfa Romeo після всіх цих років, попри її часто бурхливу історію: її прихильність до дизайну та краси була абсолютною. TZ2 є прекрасним прикладом. Низький, швидкий і легкий, це один із претендентів на звання найкрасивішого автомобіля з коли-небудь створених.



McLaren F1 в чорному кольорі / Фото McLaren

McLaren F1 (1992). Можливо, найунікальніший суперкар усіх часів, F1. Перший дорожній автомобіль з карбоновим шасі, який, попри компактні розміри, вміщував 3 пасажирів та мав гоночний двигун BMW V12. F1 провалився комерційно, зробили лише 64 екземпляри, але сьогодні ти не знайдеш жодного з них дешевше, ніж за 18 мільйонів доларів.



Pontiac Aztek у жовтому кольорі / Фото Pontiac

Pontiac Aztek (2001). Після привабливої концептуальної версії на Чиказькому автосалоні 1999 року щось пішло не так на шляху до серійного виробництва. Таке іноді трапляється. Aztek зіграв головну роль у серіалі "Пуститися берега", але все ж залишився привабливо непривабливим.



Ескіз оригінального дизайну Fiat Panda 1980 року / Фото Fiat

Fiat Panda (1980). Fiat доручив Italdesign розробити свій новий міський автомобіль (це компанія, заснована в 1968 році Джорджетто Джуджаро, можливо, найвидатнішим – і, безумовно, найвпливовішим – дизайнером автомобілів усіх часів і народів). Він простий і функціональний, а зараз це дуже модно.



Lamborghini Countach жовтого кольору / Фото Lamborghini

Lamborghini Countach (1974). Вершина італійської одержимості клиновидним дизайном, Lamborghini Countach більше схожий на витвір мистецтва. "Він не був задуманий для того, щоб подобатися людям, у нього повинна була бути своя душа", – говорили про модель її дизайнери.