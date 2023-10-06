И совместно составили длинный список с 650 автомобилей. В результате имеем список самых красивых автомобилей в мире, среди которых и тяжеловесы отрасли, и многие марки, с которыми не знакомы даже самые преданные автолюбители.

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Вот 20 значимых и противоречивых вариантов, отобранных для GQ



1946 Cisitalia 202 в красном цвете / Фото Cisitalia

Cisitalia 202 (1946). Cisitalia основал в 1930-х годах предприниматель и бывший игрок "Ювентуса" Пьеро Дузио. Довоенные автомобили имели раздельные кузова, а модель 202 стала одной из пионерок "закрытого" вида. Выпустили всего 170 экземпляров, но Музей современного искусства в Нью-Йорке выбрал эту машину для выставки 1951 года.



Mini 1959 – один из лучших автомобильных дизайнов / Фото Mini

Mini (1959). Первоначальные прототипы были достаточно суровыми, поэтому перед дизайнерским отделом Британской автомобильной корпорации (BMC) поставили задачу придать автомобилю индивидуальность. Тогда команда добавила решетку радиатора, которая впоследствии стала самой известной в автомобильном мире.



Alfa Romeo 8C 2900B Lungo 1937 года / Фото Энцо Феррари

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo (1937). Энцо Феррари возглавлял гоночный отдел Alfa Romeo в 1930-х. Модель 2900B являлась более цивилизованной дорожной версией гоночной машины. Создали только 32 экземпляра, что обеспечило модели статус одного из самых ценных авто для коллекционеров в автомобильном мире. Сейчас он стоит целое состояние.



Ford Edsel 1957 года / Фото Ford Edsel

Форд Эдсел (1957). Одну из самых больших катастроф в истории автомобилестроения – марку Edsel – разработали для американского среднего класса, который становился все более богатым. На разработку компания Ford потратила сумму, эквивалентную 2,4 миллиарда долларов. Но модель стала синонимом катастрофического промышленного провала.



Fiat Multipla 1998 года в сером цвете / Фото Fiat Multipla

Fiat Multipla (1998). Fiat Multipla считают одним из самых уродливых автомобилей, когда-либо созданных. Он словно сознательно исключает основные принципы автомобильного дизайна: имеет неудачные пропорции и чудовищную стойку. Однако он блестяще и творчески исполнен.



Aston Martin DB4 Zagato 1961 года в сером цвете / Фото Aston Martin

Aston Martin DB4 Zagato (1961). Это, пожалуй, самый красивый автомобиль всех времен. Его разработал молодой итальянский вундеркинд Эрколо Спада для одного из других известных автостроителей, Zagato. Это еще один очень востребованный автомобиль для коллекционеров – сделано всего 19 экземпляров, а подлинники стоят более 18 миллионов долларов.



Bentley R-Type Continental / Фото Bentley

Bentley R-Type Continental (1954). Bentley выигрывал гонку "24 часа Ле-Мана" еще в довоенную эпоху, а вот эта машина подтвердила, что компания не являлась лидером в дизайне. Впрочем, ее форма была результатом новаторских аэродинамических исследований, и ехала модель до 160 километров в час, что достаточно хорошо для того времени.



1963 Mercedes SL белого цвета / Фото Mercedes

Мерседес SL (1963). Самый красивый автомобиль из семи поколений Mercedes SL, преимущественно спроектированный французом Полем Браком. Это эквивалент черного платья Коко Шанель, автомобиль с вневременной элегантной внешностью и философией.



1937 Bugatti Type 57 Atlantic синего цвета / Фото Bugatti

Bugatti Type 57 Atlantic (1937). По замыслу Жана Бугатти, яркого сына основателя компании Этторе, модель получила заклепанный задний шов и кузовные панели авиационного класса. Но выпустили всего 4 автомобиля, один из которых давно исчез. Ральф Лорен владеет одним из оставшихся трех. Type 57 Atlantic может быть самым ценным автомобилем в мире.



Cadillac Eldorado Biarritz в зеленом цвете / Фото Cadillac

Cadillac Eldorado Biarritz (1959). Американская автомобильная промышленность когда-то была творческим центром дизайна, пока не пришла в упадок после энергетического кризиса 1973 года. Cadillac Eldorado Biarritz – это либо апофеоз автомобильного дизайна, либо – надругательство над всем святым. Среди его наиболее заметных особенностей – огромные задние крылья и фары, вдохновленные ракетами.



Porsche 911 в синем цвете / Фото Porsche

Porsche 911 (2019). Каждый дизайнер, с которым консультировались для книги, включал Porsche 911 в свой список. Идеальный спортивный автомобиль.



Citroën DS в белом цвете / Фото Citroën

Citroën DS (1955). DS имеет такое же фундаментальное значение для мира автомобильного дизайна, как воздух, которым мы дышим, для жизни. Разработанный итальянцем Фламинио Бертони, автомобиль остается архетипом все же французского авто. DS появился в 1955 году как посланник будущего и сохраняет свою способность удивлять почти 70 лет спустя.



Ferrari 250 GT California Spider серого цвета / Фото Ferrari

Ferrari 250 GT California Spider (1959). Мы могли бы выбрать из списка 100 или более Ferrari – столь велик успех компании. Этот автомобиль создал друг Энцо Феррари, мастер Серджио Скальетти. California Spider – часть знаменитой линейки 250 GT V12, закрепившей статус компании в 1950-х и предназначавшейся для новой элиты голливудского шоу-бизнеса.



Hispano-Suiza Dubonnet Xenia голубого цвета / Фото Xenia

Hispano-Suiza Dubonnet Xenia (1938). Наследник алкогольного бизнеса Андре Дюбонне был асом авиации Первой мировой войны, автогонщиком и частью французской сборной на зимней Олимпиаде 1929 года. В 1932 году он поручил знаменитому автостроителю Жаку Соучику переработать Hispano-Suiza H6B, и тот создал эту потрясающую модель.



Lincoln Continental синего цвета / Фото Lincoln

Линкольн Континентал (1961). Continental уважают как один из лучших автомобильных дизайнов за его неукрашенные поверхности и смелые горизонтальные линии. Это еще один автомобиль, как и Citroën DS, который даже сейчас звучит футуристически. С этим согласен и кинобизнес, ведь авто регулярно показывают в научно-фантастических лентах.



Alfa Romeo TZ2 красного цвета / Фото Alfa Romeo

Alfa Romeo TZ2 (1964). Есть причина, почему мы все еще любим Alfa Romeo после всех этих лет, несмотря на ее часто бурную историю: ее привязанность к дизайну и красоте была абсолютной. TZ2 является отличным примером. Низкий, быстрый и легкий, это один из претендентов на звание самого красивого автомобиля из когда-либо созданных.



McLaren F1 в черном цвете / Фото McLaren

McLaren F1 (1992). Возможно, самый уникальный суперкар всех времен, F1. Первый дорожный автомобиль с карбоновым шасси, который, несмотря на компактные размеры, вмещал 3 пассажира и имел гоночный двигатель BMW V12. F1 провалился коммерчески, сделали всего 64 экземпляра, но сегодня ты не найдешь ни одного из них дешевле, чем за 18 миллионов долларов.



Pontiac Aztek в желтом цвете / Фото Pontiac

Pontiac Aztek (2001). После заманчивой концептуальной версии на Чикагском автосалоне 1999 года что-то пошло не на пути к серийному производству. Такое иногда случается. Aztek сыграл главную роль в сериале "Во все тяжкие", но все же остался привлекательно непривлекательным.



Эскиз оригинального дизайна Fiat Panda 1980 года / Фото Fiat

Fiat Panda (1980). Fiat поручил Italdesign разработать свой новый городской автомобиль (это компания, основанная в 1968 году Джорджетто Джуджаро, возможно, самым выдающимся – и, безусловно, самым влиятельным – дизайнером автомобилей всех времен и народов). Он прост и функционален, а сейчас это очень модно.



Lamborghini Countach желтого цвета / Фото Lamborghini

Lamborghini Countach (1974). Вершина итальянской одержимости клиновидным дизайном, Lamborghini Countach больше похож на произведение искусства. "Он не был задуман для того, чтобы нравиться людям, у него должна была быть своя душа", – говорили о модели ее дизайнеры.