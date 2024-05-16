Зірка OnlyFans показала дублінцям груди, щоб помститися за їхній вчинок: що її обурило

Зірка кіно для дорослих, яка викликала суперечки, продемонструвавши свої груди у віртуальному Порталі між Нью-Йорком і Дубліном, назвала себе "героїнею". Вона пояснила свій вчинок, назвавши його помстою.

25-річна Ава Луїза похвалилася в інстаграмі, що "домоглася закриття Порталу". Вона поділилася відеозаписом своєї витівки на початку цього тижня. А також заявила, що зробила це в помсту за похмурий жарт на тему 11 вересня.

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Дівчина помстилася за невдалий жарт

Я подумала, що жителі Дубліна заслуговують на те, щоб побачити мої принади,

– сказала тоді уродженка Нью-Джерсі.

Потім Ава поділилася відео, на якому її хлопець "відволікає" охорону, а перед трюком вона зізналася йому, що "шкода, що люди поводяться не найкращим чином", коли користуються Порталом. Потім вона засвітила свої груди, коли дублінці з іншого боку фотографували її.

Згодом Ава розповіла Daily Star, що її трюк частково був помстою за те, що хтось з ірландської сторони показав зображення терактів 11 вересня, що шокувало мешканців Нью-Йорка по той бік Порталу.

Багато людей зляться на мене, але багато хто вважає, що я особисто врятувала Нью-Йорк від розпусти ірландців, і дякують мені за це. Я героїня,

– сказала вона.

Дівчина додала, що одразу після цього трюку у неї з'явилося близько 8 тисяч нових підписників на її сторінці OnlyFans: "Ну, Дублін показав Нью-Йорку вежі-близнюки, тож було б справедливо, якби я показала їм свої вежі-близнюки, щоб врятувати наше місто від переслідувань".

Дівчина показала мешканцям Дубліна свої груди: дивися відео

Вона також зізналася, що хотіла, щоб "ірландські хлопці купували мої OnlyFans".

Я отримала тисячі (підписників – Men 24) і заробила багато грошей, тому що всі хочуть побачити те, що побачив Дублін,

– додала дівчина.

Після ухвалення рішення про тимчасове припинення трансляцій на порталі, міська рада Дубліна опублікувала заяву: "На жаль, ми також стали свідками того, що дуже невелика меншість людей займається неналежною поведінкою, яка поширюється через соціальні мережі".

Представники місцевої влади зазначили, що хоч і не можуть контролювати всі ці дії, вони впроваджують деякі технічні рішення для розв'язання цієї проблеми.

Творець проєкту звернувся до людей

Художник Бенедиктас Дьойлиш, автор проєкту, закликав людей пам'ятати про те, що по той бік можуть бути діти, які спостерігають за ними. Виступаючи в Нью-Йорку, Дьойлиш визнав, що портал повинен мати певні обмеження.

Безумовно, мова йде про нас, людей, які створюють твори мистецтва разом, але ми повинні переконатися, що він також є дружнім до сім'ї. Я думаю, що кожен повинен подумати про те, щоб створити його разом,

– зазначив він.

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Він також додав, що кожен повинен подумати про семирічну дитину, яка перебуває в Нью-Йорку, яка хоче отримати досвід і хоче зв'язатися з Дубліном і помахати рукою людям там. Цими словами він натякнув, що не варто нічого сороміцького показувати іншим людям.