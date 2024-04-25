Влучно названий Girthmasterr, він став вірусним після того, як у нього на вулиці взяли інтерв'ю в сегменті тікток, рекламуючи застосунок для пошуку роботи під назвою Getahead, який рекламує себе як своєрідний Tinder для тих, хто шукає роботу.

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Хоча відео є досить стандартним для тіктоку, воно отримало масове поширення завдяки диявольській зовнішності Girthmaster і цифрам, які він називає, коли його запитують про його дохід: десь між $40 000 і $80 000 на місяць. Реакція була нічим іншим, як масовим слиновиділенням: один твіт про це відео набрав понад 87 мільйонів переглядів на момент публікації.

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Людей вразила не лише зарплата

Потім люди почали гуглити його і змогли на власні очі побачити його вражаючі розміри.

"Всім, хто натискає на профіль сьогоднішнього головного героя твітера", – йдеться у підписі до одного вірусного мему, на якому зображений здивований Пікачу з роззявленим ротом, над яким нависла тінь гігантського фалоса.



Мем з Пікачу, який характеризує нашого героя / Скриншот з мережі X

Для розуміння! Його пеніс сягає 20,3 сантиметра в довжину та шокуючі 17,8 сантиметра в обсязі.

Навіть Карді Бі долучилася до веселощів, опублікувавши у мережі X (а потім видаливши) фотографію гігантського хробака з "Губки Боба".

"Це були божевільні 24 години", – сказав Girthmaster, коли з ним зв'язалися через Zoom у вівторок.

Австралієць, якому 30 років, створює контент на OnlyFans на повну ставку вже близько двох років. В основному, відео про хлопців і дівчат, хоча це не через брак запитів від його гей-підписників. Він каже, що не зацікавлений у зйомках з іншими чоловіками, принаймні поки що.



Цей милий австралієць став зіркою OnlyFans / Фото з інстаграму Girthmaster

Я хочу створювати тільки те, що мені подобається і що я бачу. Мені здається, що (якби я знімав гей-контент – Men 24), я б обкрадав (гей-шанувальників – Men 24). У певному сенсі це було б наживою. І я просто не відчував би себе етично,

– каже він.

Шокує те, що Girthmaster каже, що хоча його аудиторія в більшості чоловіки, за його оцінками, лише близько 15 відсотків цієї аудиторії ідентифікують себе як геї в реальному житті – "хоча я думаю, що тут є певна гнучкість" в плані їхньої орієнтації, як він каже.

Це почалося, коли йому було 18 років, і він почав "хизуватися в Інтернеті, просто заради розваги – щось на кшталт цифрового ексгібіціоніста", розмістивши на Tumblr голе селфі перед дзеркалом, хоча тоді він не показував свого обличчя. Фотографія стала вірусною, багато хто коментував пропорції його члена – вперше, за його словами, він зрозумів, що його пеніс був "незвичайним".

Протягом кількох років він продовжував анонімно писати на викинутому акаунті Reddit, використовуючи ім'я Girthmaster, яке, за його словами, було натхненне міксером KitchenAid Mix Master.

Як не дивно, це ім'я зараз насправді означає багато прихильності в маркетингу, тому що воно дійсно виділяється. Люди бачать її і хочуть перевірити, чи справді я можу відповідати цій назві чи ні,

– каже він.

Протягом багатьох років Girthmaster працював на різних роботах, від розносника піци до вантажника багажу і мебляра. За його словами, він ледве зводив кінці з кінцями, доходячи до того, що йому доводилося позичати гроші у матері та сестри.

Лише кілька років тому, коли жінка, з якою він зустрічався, запропонувала йому завести власний акаунт на OnlyFans, він задумався про те, щоб займатися секс-працею на повну ставку.

Вони сказали мені, щоб я перестав роздавати це безплатно, тому що люди будуть платити за це. Чесно кажучи, я думав, що це буде лише трохи грошей на пиво. Але все пішло як сніжний ком,

– розповідає він.



Актор упродовж двох років створює контент для дорослих / Фото з інстаграму Girthmaster

Майже одразу, за словами Girthmaster, він почав заробляти "серйозні гроші на OnlyFans", хоча лише протягом останніх шести місяців він почав заробляти 40 000 доларів на місяць, про які він говорив у вірусному відео.

Згідно зі скриншотами, наданими Rolling Stone, за останні 30 днів він заробив значно більше. Він зміг виплатити своїй матері гроші, які був їй винен, що призвело до розмови з членами його сім'ї про те, як він почав заробляти на життя.

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Girthmaster вражає як своїми параметрами, так і заробітками. Власне, він входить до того незначного відсотка творців на OnlyFans, які дійсно заробляють шалені гроші.