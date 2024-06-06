Після кількамісячної паузи Барбара Палвін оголилася перед камерою: спокусливі фото моделі
Джерело:інстаграм Барбари Палвін
Модель Барбара Палвін продовжує активно вести свій інстаграм. Цього разу красуня поділилася серією світлин. На них вона позує у купальнику, який виграшно підкреслює її ідеальні форми.
Тож було б вкрай несправедливо, якби ми не поділилися цими світлинами з тобою. Гайда разом з Men 24 милуватися Барбарою Палвін та її новою серією світлин.
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Сонячна Барбара замилувала мережу
Завжди літо з ViX Paula Hermanny,
– написала вона у мережі.
Не складно зрозуміти, що ці фото вона зробила у партнерстві з брендом, який займається випуском купальників. Але це явно не те, на що ми звертаємо увагу. Наші погляди прикуті до бездоганної форми моделі.
Підписники красуні у захваті від неї. Вони буквально засипали її лайками та коментарями. За лічені години публікація зібрала понад 400 тисяч вподобань, і ця цифра невпинно зростає.
Барбара Палвін розбурхала мережу / Фото з інстаграму Палвін
А ось кілька коментарів, які залишили під дописом Барбари Палвін її прихильники:
- "Ох, Барбара-Барбара";
- "Ти надзвичайно чудова та надзвичайно гаряча";
- "Обличчя та тіло – виліплені ангелами";
- "Ти неймовірно вродлива";
- "У тебе надзвичайно чиста врода".
Барбара Палвін з тих красунь, від яких вкрай складно відірвати погляду. Та й чи потрібно це робити? Ось, до прикладу, ще кілька спокусливих кадрів. Їх модель виклала ще взимку, а позує вона на них у мінімалістичному купальнику. Візуально може здатися, що у неї нескінченні ноги. Власне, після цих гарячих фото вона більше нічого пікантного не публікувала до цього дня.
Барбара Палвін у мінімалістичному купальнику / Фото з інстаграму Палвін
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Якщо ти після цього всього не підписався на Барбару Палвін в інстаграмі, то негайно виправляй це неподобство. Модель однозначно має чим тебе здивувати!