Тож було б вкрай несправедливо, якби ми не поділилися цими світлинами з тобою. Гайда разом з Men 24 милуватися Барбарою Палвін та її новою серією світлин.

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Сонячна Барбара замилувала мережу

Завжди літо з ViX Paula Hermanny,

– написала вона у мережі.

Не складно зрозуміти, що ці фото вона зробила у партнерстві з брендом, який займається випуском купальників. Але це явно не те, на що ми звертаємо увагу. Наші погляди прикуті до бездоганної форми моделі.

Підписники красуні у захваті від неї. Вони буквально засипали її лайками та коментарями. За лічені години публікація зібрала понад 400 тисяч вподобань, і ця цифра невпинно зростає.

Барбара Палвін розбурхала мережу / Фото з інстаграму Палвін

А ось кілька коментарів, які залишили під дописом Барбари Палвін її прихильники:

"Ох, Барбара-Барбара";

"Ти надзвичайно чудова та надзвичайно гаряча";

"Обличчя та тіло – виліплені ангелами";

"Ти неймовірно вродлива";

"У тебе надзвичайно чиста врода".

Барбара Палвін з тих красунь, від яких вкрай складно відірвати погляду. Та й чи потрібно це робити? Ось, до прикладу, ще кілька спокусливих кадрів. Їх модель виклала ще взимку, а позує вона на них у мінімалістичному купальнику. Візуально може здатися, що у неї нескінченні ноги. Власне, після цих гарячих фото вона більше нічого пікантного не публікувала до цього дня.

Барбара Палвін у мінімалістичному купальнику / Фото з інстаграму Палвін

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Якщо ти після цього всього не підписався на Барбару Палвін в інстаграмі, то негайно виправляй це неподобство. Модель однозначно має чим тебе здивувати!