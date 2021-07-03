Бармен з Дніпра приготував величезний Espresso Martini: рецепт популярного коктейлю

Якщо вечір обіцяє бути довгим і веселим, то чому б тобі не приготувати коктейль Espresso Martini. Але можна не обмежуватися маленьким бокалом, а приготувати крутий напій на велику компанію. Саме таким рецептом поділився бартендер Дмитро з Дніпра. Розповідаємо, як приготувати коктейль в домашніх умовах.

Відразу ж обмовимося, що такий Espresso Martini однозначно не розрахований на одного. Натомість можна приготувати його для великої та гучної компанії, щоб круто провести час разом. Лови рецепт приготування коктейлю на основі горілки Nemiroff!

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"А як вам такий розмір? Цього разу ми вирішили приготувати величезний Espresso Martini. Для цього нам знадобилася ціла пляшка горілки. Так, для такого коктейлю звичайний джигер нам не підійде. Тоді візьмемо більший", – починає свій ролик бармен Дмитро з Дніпра.

Рецепт приготування величезного Espresso Martini

Інгредієнти:

Горілка Nemiroff Оригінал – 500 мілілітрів

– 500 мілілітрів Кавовий лікер – 300 мілілітрів

Міцна кава – 300 мілілітрів

Цукровий сироп – 100 мілілітрів

Дивися на відео, як приготувати величезний Espresso Martini:

Якщо ти віддаєш перевагу традиційним порціям коктейля, то тут ми розповідали, як приготувати The Great Comeback – твіст на Espresso Martini. Гарантуємо, тобі сподобається!

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