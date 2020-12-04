Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю The Great Comeback.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти The Great Comeback – відмінний алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff Honey Pepper.

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The Great Comeback – твіст Espresso Martini. У нашому випадку звичайну горілку ми замінили на Nemiroff Honey Pepper, а також внесли кілька коректив в улюблений напій британців. Зауважимо, що The Great Comeback розробили спеціально для Barometer Show 2019!



Коктейль The Great Comeback бадьорить та освіжає / Фото pinterest

Історія появи коктейлю Espresso Martini

Сам напій порівняно молодий. Його історія налічує майже 4 десятки років. А починалося усе у 1984 році у барі відомого лондонського Fred's Bar. Там працював Дік Брадселл, якого називають справжньою коктейльною іконою світу! Історія розказує про те, що одна з відомих зараз моделей попросила коктейль, який би "розбудив її, а також вразив своїм ефектом у найбільш приємному значенні цього слова". Тож Дік приготував їй напій на основі еспресо з достатньою кількістю горілки.

Приготування коктейлю The Great Comeback



Коктейль готується на основі горілки Nemiroff Honey Pepper / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Honey Pepper – 60 мл

Cold Brew – 60 мл

Pedro Ximenez – 10 мл

Карамельний сироп – 15 мл

Приготування The Great Comeback:

Налий у шейкер Cold Brew, карамельний сироп, Pedro Ximenez, а також горілку Nemiroff Honey Pepper. Добряче струси. Перелий отриману суміш через стейнер в охолоджений коктейльний бокал. Прикрась зернами кави.

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Насолоджуйся The Great Comeback у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!