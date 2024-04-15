Таких у світі усього 1800: у центрі Києва побачили розкішний Bentley Continental Supersports

Унікальне купе Bentley Continental Supersports напередодні помітили у Києві. Звернімо увагу, що у столиці зафіксували одну з 1800 випущених компанією машин.

Світлинами ексклюзивної автівки поділилися в інстаграм-акаунті t.o.p.c.a.r.s_u.a. У ньому також перелічили основні технічні характеристики Bentley Continental Supersports, припаркованої на одній з вулиць Києва.

Читай також Заряди себе на успіх з порадами, які свого часу дав легендарний Генрі Форд

Чим особлива ця машина

Почнімо з того, що Bentley Continental Supersports за паспортом здатна розганятися за якихось 3,9 секунди розганятися до 100 кілометрів на годину. А її максималка – 329 кілометрів на годину.

Розкішне дводверне купе, чиї фото виклали у мережу, помітили на Пасажі, що на Хрещатику. Звернімо увагу, що там же розташовані найдорожчі столичні бутики.



Bentley Continental Supersports помітили у Києві / Фото інстаграм t.o.p.c.a.r.s_u.a



Bentley Continental Supersports помітили у центрі Києва / Фото інстаграм t.o.p.c.a.r.s_u.a

А тепер знову повернімося до автівки. На фото ми бачимо Bentley Continental GT у модифікації Supersports на європейській реєстрації. Якщо точніше, то мовиться про швейцарські номери. Зауважимо, що загалом випустили лише 1800 таких купе з 2009 по 2011 роки.

Цікаво, що це найпотужніша та найшвидша версія відповідної моделі. А її вартість становила 270 тисяч доларів США.

Продовжимо вивчати його характеристики. Отже, дводверне купе Bentley Continental Supersports оснащене 6-літровим W12 двигуном з турбонаддувом. Він видає 630 "конячок" і 800 Нм крутного моменту. Коробка передач – 6-ступеневий автомат.

Звернімо увагу, що вперше публічно представили Bentley Continental Supersports під час міжнародного автосалону у Парижі.

Автівка також має 4 сидіння. А для оздоблення салону Bentley Continental Supersports використали шкіру та дерево, а також інші вишукані матеріали.

Це цікаво 7 перевірених поз для сексу в авто, які урізноманітнять ваші інтимні зустрічі

Цікаво, що більшість компонентів Bentley Continental Supersports запозичила у Volkswagen Phaeton. Разом з тим на двигун поставили ще кілька турбонагнітачів. Це дозволило купе витискати максимум тяги навіть "з низів".