Фотографиями эксклюзивной машины поделились в инстаграм-аккаунте t.o.p.c.a.r.s.s_u.a. В нем также перечислили основные технические характеристики Bentley Continental Supersports, припаркованной на одной из улиц Киева.

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Чем особенна эта машина

Начнем с того, что Bentley Continental Supersports по паспорту способна разгоняться за каких-то 3,9 секунды разгоняться до 100 километров в час. А ее максималка – 329 километров в час.

Роскошное двухдверное купе, чьи фото выложили в сеть, заметили на Пассаже, что на Крещатике. Обратим внимание, что там же расположены самые дорогие столичные бутики.



Bentley Continental Supersports заметили в Киеве / Фото инстаграм t.o.p.c.a.r.s_u.a



Bentley Continental Supersports заметили в центре Киева / Фото инстаграм t.o.p.c.a.r.s.s_u.a

А теперь снова вернемся к машине. На фото мы видим Bentley Continental GT в модификации Supersports на европейской регистрации. Если точнее, то речь идет о швейцарских номерах. Заметим, что в целом выпустили всего 1800 таких купе с 2009 по 2011 годы.

Стоит внимания! Интересно, что это самая мощная и самая быстрая версия соответствующей модели. А ее стоимость составляла 270 тысяч долларов США.

Продолжим изучать его характеристики. Итак, двухдверное купе Bentley Continental Supersports оснащено 6-литровым W12 двигателем с турбонаддувом. Он выдает 630 "лошадок" и 800 Нм крутящего момента. Коробка передач – 6-ступенчатый автомат.

Обратим внимание, что впервые публично представили Bentley Continental Supersports во время международного автосалона в Париже.

Автомобиль также имеет 4 сиденья. А для отделки салона Bentley Continental Supersports использовали кожу и дерево, а также другие изысканные материалы.

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Интересно, что большинство компонентов Bentley Continental Supersports позаимствовала у Volkswagen Phaeton. Вместе с тем на двигатель поставили еще несколько турбонагнетателей. Это позволило купе выжимать максимум тяги даже "с низов".