Ось безпомилковий метод, щоб завжди приймати правильні рішення

Будь-який вибір у житті має значення, а в особливо важливих питаннях – і значення особливе. Не дивно, що більшість із нас боїться прийняти неправильне рішення. Але хіба так має бути?

Перша помилка – думати, що проблема має лише одне рішення, адже це означатиме, що ми не визнаємо її складності. Враховуючи всі варіанти й можливості, і навіть комбінуючи їх, коли це можливо, ми можемо приймати рішення впевненіше.

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Коли ми обираємо щось легковажно, то зазвичай робимо це, щоб уникнути тривоги від нерішучості й відчуття вразливості через те, що не прийняли правильного рішення. Отже, щоб такого не було, ми повинні передовсім відкинути думку, що сумніви є символом слабкості. Ні. Сумніви – це просто ще одна частина життя.

То ж як приймати правильні рішення

Експерти рекомендують робити те, що називається внутрішнім пошуком. За допомогою цього методу ми отримаємо ясність у питанні та зрозуміємо, яке рішення найбільше відповідає тому, ким ми є, і нашим цінностям. Замість того, щоб приймати поспішні рішення, варто потримати себе деякий час у просторі незнання, поки не з'явиться ясність, яку ми шукаємо.

Як це зробити? Досить легко. Просто дозволити собі відчути, залишитися наодинці зі своїми думками та усвідомити всі відчуття, які виникають у нашому тілі, коли ми думаємо про занепокоєння, які викликає в нас це конкретне питання. Таким чином, ми нарешті відчуємо у своєму розумі або тілі, який варіант є правильним, правильним для нас.

Йдеться не про те, щоб шукати й шукати рішення до знемоги, а про те, щоб дозволити собі думати й відчувати без обмежень, а потім ідентифікувати ці почуття, поки все не стане зрозуміліше. Після цього рішення прийде саме.



Внутрішній пошук – потужний спосіб приймати правильні рішення / Фото kues1@freepik

Внутрішній пошук: як це працює

Ось приклад. Уявімо, що ми перебуваємо в точці, де нам потрібно вибрати кар'єрний шлях. З одного боку, ми хочемо проводити більше часу з сім'єю, але робота заважає, а з іншого боку, ми хочемо професійно розвиватися. Здається, у нас є два варіанти: залишити роботу, щоб проводити більше часу з сім'єю, або ігнорувати це бажання бути з сім'єю, щоб реалізувати свою професійну мрію.

Коли ми підемо на цей внутрішній пошук, виникатимуть різні почуття. Якщо ми залишимо роботу, у нас буде більше часу, щоб знайти новий шлях, який також принесе нам задоволення, але це буде супроводжуватися тривогою через те, що ми опинимося безробітними. А якщо ми залишимося на роботі, з'явиться почуття провини за те, що не проводимо час із сім'єю,

Дозволивши цим почуттям вийти на поверхню й усвідомивши їх, ми врешті-решт зрозуміємо, які цінності дійсно важливі для нас, і що ми можемо інтегрувати їх тим чи іншим чином у наше життя. Наприклад, попросивши на деякий час скоротити робочий день на нашій теперішній роботі, або шукати аналогічну посаду в іншій компанії, але з кращими умовами.

Треба пам'ятати, що кожен досвід використання цього методу є унікальним. Можливо, інша людина зрозуміла б, що дійсно хотіла б залишити роботу, а ще інша воліла б провести кілька років, пожертвувавши сімейним життям заради професійного розвитку. Твоє рішення залежить від твоїх цінностей і пріоритетів, а також від того, як ти відчуваєш.