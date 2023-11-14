Переваги бігу на короткі дистанції, які змусять тебе ним зайнятися

Біг на короткі дистанції може здатися менш корисним, ніж тривалі періоди часу, присвячені спорту. Але не поспішай ігнорувати цей вид фізичної активності.

І хоча це правда, що результати фізичної активності є кращими, якщо займатися щодня або принаймні п'ять разів на тиждень по пів години, для багатьох людей це може бути занадто виснажливим спочатку. А все через недостатню фізичну підготовку.

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І це може перешкодити тим, хто тільки починає займатися спортом, продовжувати це робити, а це не дуже добре, оскільки заняття спортом мають важливі переваги, які ми всі заслуговуємо відчути на собі.

Крім того, ми повинні визнати, що багато людей мають так багато роботи або так багато зобов'язань, наприклад, піклування про сім'ю, що навіть думка про пів години фізичних вправ на день може здаватися непосильною, хоча для інших це природно, є й такі, хто має лише кілька хвилин на день для фізичних вправ.

Хай там як, у нас є для тебе хороша новина: біг на короткі дистанції також корисний для здоров'я.

1. Збільшення тривалості життя

За словами Джеймса Х. О'Кіфа, доктора медичних наук, директора з профілактичної медицини в кардіології в Інституті серця Святого Луки в Канзасі, було доведено, що навіть біг на відстань всього 3,2 кілометра протягом декількох днів на тиждень вже підвищує якість життя і збільшує тривалість життя в порівнянні з тими, хто взагалі не робить ніяких серцево-судинних вправ.



Достатньо приділяти бігу бодай 10 хвилин на день / Фото freepik

2. Зниження ризику захворювань

За словами того ж експерта, проаналізувавши кілька досліджень, які порівнювали людей, що бігали одну – дві години на тиждень у помірному або неквапливому темпі, з тими, хто бігав довші дистанції з інтенсивною швидкістю, люди, які бігали менше часу в помірному темпі, показали навіть більше зниження ризику смертельних захворювань, ніж ті, хто проводив багато часу, інтенсивно бігаючи.

Це не означає, що інтенсивні вправи погані. Насправді вони також мають важливі переваги, наприклад, у спалюванні жиру, – але це доказ того, що коротший, менш інтенсивний біг також має позитивний вплив на здоров'я, особливо в довгостроковій перспективі.

Дійсно, вже доведено, що простий біг протягом 10 хвилин на день у помірному темпі зменшує різні причини смерті від хвороб у пацієнтів, які брали участь у цих дослідженнях.



Біг на короткі дистанції знижує ризик захворювань / Фото senivpetro

3. Покращення психічного здоров'я

Фізичні вправи, навіть протягом короткого часу протягом дня, також допомагають психічному здоров'ю та почуттю добробуту. З одного боку, це може бути пов'язано з тим, що вони змушують людей відчувати себе більш послідовними і впевненими в діях, які вони роблять для догляду за собою, підвищуючи самооцінку, а також з тим, що фізичні вправи, навіть протягом коротких періодів часу, допомагають вивільнити такі речовини, як окситоцин і дофамін, які викликають відчуття добробут, а також зменшують запалення в організмі і регенерацію клітин.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Архіві загальної психіатрії, у групі дорослих, які займалися бігом пару годин на тиждень, ризик депресії знизився на 25% порівняно з тими, хто взагалі не робив ніяких фізичних вправ. І навіть ті, хто займався бігом менш як дві години на тиждень, знизили свій шанс депресії на 18%.

Згідно з численними дослідженнями, біг має важливі фізичні та психічні переваги. Наприклад, люди, які бігають, мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто не займається бігом, а також знижують ризик раку та інших недуг, ніж ті, хто веде сидячий спосіб життя.

Ба більше, оскільки біг – це вправа, яку можна виконувати практично в будь-якому приміщенні, і тепер, коли ти знаєш, що навіть короткі дистанції та короткі проміжки часу можуть принести користь для здоров'я, саме час скористатися цією інформацією та інтегрувати біг у свій щоденний розпорядок дня.

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