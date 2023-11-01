Адже довгі години за робочим столом, щільний графік і старіння можуть негативно вплинути на твою фізичну форму. Щоб протистояти наслідкам сидячої роботи та природному процесу старіння, важливо включити прості та ефективні вправи у свій розпорядок дня. Ось кілька простих вправ, адаптованих до потреб офісних чоловіків у віці 40 років.

Варте уваги Неймовірно популярний коктейль, який стане окрасою будь-якого вечора

1. Розтяжка за робочим столом

Включи розтяжку у свій робочий день. Встань з-за столу і виконай розтяжку для шиї, плечей і рук. М'яко нахиляй голову з боку в бік, розправляй плечі і витягай руки, щоб розтягнути зап'ястя і передпліччя.



Роби розтяжку під час робочого дня / Фото Drazen Zigic

2. Присідання

Присідання відмінно підходять для зміцнення нижньої частини тіла. Встань, поставивши ноги на ширині стегон, і опускай тіло, згинаючи коліна, тримаючи спину прямо. Зроби 2 – 3 підходи по 10 – 15 присідань.

3. Випади

Випади допомагають поліпшити силу ніг і баланс. Зроби крок вперед однією ногою, опускаючи тіло до тих пір, поки обидва коліна не зігнуться під кутом 90 градусів. Чергуй ноги і зроби 2 – 3 підходи по 10 – 12 випадів на кожну ногу.

4. Відтискання

Відтискання – чудова вправа для верхньої частини тіла. Ти можеш модифікувати її, відтискаючись від стіни або столу, якщо звичайні відтискання викликають труднощі. Зроби 2 – 3 підходи по 8 – 12 повторень.

5. Планка

Планка зміцнює основні м'язи і допомагає поліпшити поставу. Утримуй положення планки від 30 секунд до хвилини, поступово збільшуючи час, коли ти станеш сильнішим.



Можеш також виконувати планку / Фото SenivPetro

6. Перерви на прогулянку

Заплануй короткі прогулянки протягом робочого дня. Навіть 10 – 15-хвилинна прогулянка допоможе поліпшити кровообіг, зменшити стрес і освіжити розум.

7. Аеробні вправи

У неробочі дні займайся аеробними вправами, такими як біг підтюпцем, їзда на велосипеді або плавання. Для підтримки здоров'я серцево-судинної системи намагайся приділяти щонайменше 150 хвилин аеробним вправам помірної інтенсивності на тиждень.

Читай також Прочитай це перед сном: ранкова рутина, щоб зробити своє життя довшим і щасливішим

Турбуйся про свою фізичну активність, щоб підтримувати тіло у тонусі. Працюй над собою, а не лише над своєю кар'єрою. І буде тобі щастя.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.