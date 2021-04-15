Блогер місяць займався на велотренажері по 2 години на день: результати вражають

Блогер Свен Ві почувається млявим після тривалої відпустки. Тож знадобився челендж, який би повернув його до звичного графіка. Для цього він вирішив перевірити себе та своє тіло за допомогою велотренажера. Дивися, як це вплинуло на його тіло.

Він струшує пил зі свого 15-річного велотренажера. А після цього ставить перед собою завдання: їздити на ньому щодня протягом щонайменше 30 днів. Свен прагне подолати загальну дистанцію у 2000 кілометрів (приблизна відстань від Нью-Йорка до Маямі).

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Також протягом цього місяця він дотримується збалансованої дієти:

40 відсотків – білок ;

; 30 відсотків – вуглеводи ;

; 30 відсотків – жири.

Це надає йому впевненості в тому, що будь-які фізичні результати, яких він досягає, пов'язані винятково з режимом їзди на велотренажері. Ми ж перевіряємо саме його вплив на тіло блогера.

"У перший день я проїхав 100 кілометрів, що було помилкою. Перед цим випробуванням я узагалі не звик займатися велоспортом, тому я не врахував, що просто надто довго сидів у сідлі. У мене боліли сідниці. Мої м'язи також досить швидко втомилися після перших 100 кілометрів. На наступні 2 дні я трохи відпочив, поступово збільшуючи дистанцію", – розповів він.

Йому вдається підтримувати постійний рівень у своїх щоденних заняттях на велосипеді. А ще він дозволяє собі наступного дня зробити "легшу" поїздку, якщо попереднього виклався на повну.

"Я зараз трохи борюся з мотивацією. Мої ноги просто дуже втомилися, я не знаю чому. Вперше з перших днів я дійсно відчуваю, що їм потрібно трохи більше відпочинку, тому що я їжджу кожен день", – він пояснює свій стан на 19 день.

Ві докладає усіх зусиль в останні кілька днів випробування. Він фінішує на 30 день, проїхавши на велотренажері 2500 кілометрів за 65 годин. Ві за місяць збільшив швидкість їзди на велосипеді з 32 до 45 кілометрів на годину, а також позбувся 2% жиру.

"Я схуд приблизно на 3 кілограми. Це небагато, але в основному тому, що я не звернув увагу на зміну своєї дієти на щось здоровіше. Це показує, що прості вправи та дотримання дієти дійсно мають великий вплив на ваші результати", – розповідає Ві.

Дивися, як змінилося тіло блогера після місяця на велотренажері:

Він також додав, що найважливіша частина – не показники.

"Важливіше, що я послідовно виконував роботу та виконував 30-денне завдання, не пропускаючи жодного дня. Це просто зміцнює вас і доводить самому собі, що ви можете дотримуватися чогось, коли у вас є дисципліна. І це приємно", – підкреслює блогер.

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Ві – один з тих блогерів, хто на власному прикладі показав, що регулярна фізична активність має свої плоди. Головне – не здаватися та впевнено йти до своєї мети. Але для початку її слід поставити перед собою.