Коронавірус вніс безліч правок у наше звичне життя. Стосувалися вони також і марафонів. Тож наш новий герой вирішив кинути собі несподіваний виклик. Він пройшов марафон в одному з супермаркетів "Волмарт". Це справжнє божевілля.

Ютуб-блогер з ніком President Chay та його брат Колбі вирішили влаштувати собі справжній марафон. Але для цього вони вибралися не в сусідній парк, а у "Волмарт".

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Хлопці почали свій "забіг" о 6 ранку, щоб пройти 42 кілометри проходами місцевого маркету.

Їхня мета – подолати 42 кілометри за максимальний час 11 годин. Тому вони повинні підтримувати темп 4 – 5 кілометрів на годину. Це дозволить їм фінішувати за майже 9 годин.

"Наші перші кілометри були надто повільними. Тому нам довелося використовувати решту часу, щоб збільшити середню швидкість до 4 кілометрів на годину", – пояснює Чай.

Після 6 годин ходьби кожен по черзі зупиняється на обідню перерву, і саме тут фізична втома наздоганяє їх обох. Колбі зізнався, що його коліна буквально палають. Натомість Чай уже не може повністю витягнути праву ногу.

Далі завдання стає ще складнішим. У магазині з'являється все більше людей, біль у м'язах починає наростати, а безперервне намотування кіл по магазину негативно впливає на моральний дух братів.

"Ми взагалі не тренуємося для далеких дистанцій. Тож все по-іншому, і ми просто розвалюємося. Крім того, наші темпи знижуються, тому що зараз трафік дійсно високий", – пояснює Чай.

Дивися, як блогери проходили марафон у супермаркеті:

Після м'язових спазмів, болю у суглобах і декількох тріснутих пухирів, брати нарешті досягають фінішу. Подолали вони марафонні 42 кілометри за 10 годин і 49 хвилин. Тож можна похвалити їх за те, що все вдалося.

"Ми були побиті, виснажені та сповненні страждання. Але ми зробили це!", – пояснив стомлений і щасливий Чай.

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Хлопці – справжні божевільці. По-перше, провести понад 10 годин у супермаркеті. По-друге, витримати це все у захисних масках. По-третє, влаштувати собі такий марафон наважиться не кожен.