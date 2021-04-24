Блогер показав, як усього за 14 днів можна отримати ідеальний прес: вражаюче відео

Джо Делані з ютубу показав на власному прикладі, як за 2 тижні можна змінити тіло. Він спробував не лише скинути зайвий жир, а й отримати сталевий прес, про який більшість чоловіків можуть лише мріяти. Гайда дивитися, що він для цього зробив. Підозрюємо, не обійшлося без угоди з Дияволом.

Блогер Джо Делані поставив перед собою завдання повернутися на правильний шлях. Він, як і ми всі тут, трохи запустив своє тіло через коронавірус і супутні обставини. Тож парубок вирішив скинути частину набраної ваги, а також стати сильнішим. І зробити це все він запланував за рекордних 14 днів!

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Як за 14 днів схуднути й отримати сталевий прес

Для цього Джо почав щодня приділяти 20 – 30 хвилин кардіо на біговій доріжці. Також він збільшив свої силові тренування до 5 – 6 занять на тиждень. Блогер почав їсти з дефіцитом калорій, скоротивши свій раціон приблизно на 600 калорій. Раніше його денне споживання коливалося у межах 3000 калорій.

180 грамів білка, 70 грамів жиру та близько 260 грамів вуглеводів. Розділяв він усе на три прийоми їжі на день.

"Не дивно, що у перші 3 – 4 дні моя вага знизилася досить швидко. Потім вона вирівнялася та значно повільніше знижувалася протягом наступних 10 днів", – підкреслив він.

У кінці випробування Джо вдалося схуднути на 2,5 кілограма. Тепер він важить не 80, а 77,5 кілограма. Його статура покращилася. Особливо зміни помітні в області преса. Він тепер вираженіший.

"Я був досить строгим у ці 2 тижні. Ймовірно, це найбільш дисциплінована та точна дієта з усіх, яких я коли-небудь дотримувався. Але я думаю, що причина, через яку я не став таким худим, як я думав, криється в тому, що у мене було трохи більше жиру на тілі, коли я починав", – додав він.

Дивися, як змінилося тіло Джо Делані за 14 днів тренувань:

За той же 14-денний період частка жиру в організмі Джо знизилася з 14,9% до 13,7%. Хоча він визнає, що цей показник міг бути не зовсім точним. Та й сам по собі жир в організмі не є точним показником особистої придатності, адже він є індивідуальним для кожного.

"Мова йде скоріше про те, щоб бути задоволеним своїм зовнішнім виглядом, ніж про гонитву за довільним числом", – підкреслює Джо.

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Хай там як, але Джо Делані на власному прикладі довів, що навіть за 14 днів можна змінити своє тіло до невпізнання. Але варто бути чесним з собою: у блогера уже було сильне та фактурне тіло, яке просто трохи обросло зайвою вагою. Тож не варто очікувати, що ти теж за 2 тижні не впізнаєш своє відображення у дзеркалі. Але ніхто не заважає тобі спробувати. Цілком імовірно, що зміни у твоєму тілі здивують тебе не менше!