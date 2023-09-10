Цей хлопець робив по 100 берпі на день: трансформація його тіла вражає

Ми продовжуємо підшукувати для тебе цікаві вправи та виклики, щоб ти міг стати кращою версією себе вчорашнього. Цього разу зосередимо свою увагу на популярній вправі берпі.

Австралійський блогер Лорі Шоу взяв на себе кілька 30-денних фітнес-випробувань на своєму каналі. Він інтенсивно тренувався у муай-тай, крав-мага, олімпійському спринті та бігу, щоб побачити, якого прогресу він може досягти за один місяць.

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В одному зі своїх останніх відео Шоу бере на себе нове завдання – берпі. Це популярна складна вправа з власною вагою, яка зародилася як тест фізичної підготовки для військових. А набула вона популярності як тренувальна вправа для всього тіла.

Подорожуючи й не маючи змоги регулярно відвідувати тренажерний зал, Шоу ставить перед собою завдання виконувати 100 повторень щодня протягом місяця. Ясна річ, що він відстежує вплив повторюваних вправ на його фігуру та на фактичну продуктивність. Зауважимо, що особливої уваги заслуговують зміни його друга.

Відчувається хороша робота м'язів, очевидно, відтискання, плечі, груди, змішана з аеробною підготовкою,

– каже Шоу.

Цей хлопець виконав 3000 берпі за місяць: дивіться відео

У перший день він закінчує всі 100 берпі за 10:40, і сподівається покращити свій час у найближчі тижні. Однак він не помічає лінійної прогресії день у день.

Деякі дні ви, безумовно, почуватиметеся на вершині цього, а деякі дні будуть важчими. Але день у день фактична різниця в прогресі була не такою помітною, і таким чином це стало більше розумовою грою,

– каже він.

Він також зазначає, що берпі ніколи не стає легшим. І хоч формування звички виконувати повторення щоранку стало менш складним завданням, сама фізична дія все ще була виснажливою щоразу.

На 30-й день Шоу виконує свої 100 повторень і нарешті може помітити деяке покращення. Він завершує тренування рівно за 7 хвилин, скоротивши на 3:40 свій початковий час.

Я в захваті від цього. Більше ніяких берпі на деякий час!

– каже він.

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Разом із нашим героєм цей виклик кинув собі його друг Алекс. Власне, якщо на Шоу не надто видно зміни, то на його товаришеві можна побачити, що ці 30 днів не минулися марно. В нього окреслилися м'язи преса, а також з'явилася додаткова фактура.



Прогрес на тілі Алекса після 30 днів випробування вражає більше / Скриншот

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