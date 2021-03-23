Блогер виконав відтискання, з яким майже ніхто не може впоратися: у чому його складність

Блогер Стен Брауні продовжує братися за челенджі на межі можливого. В одному зі своїх роликів він виконує неможливе відтискання – вправу з власною вагою, яка вимагає від тебе простого: виконати лише 1 повторення за 3 хвилини. У чому його складність? Потрібно використати усі 3 хвилини. Дивися, що з того вийшло!

Іншими словами, тобі потрібно витратити 90 секунд, щоб досягнути нижньої точки відтискання, а потім ще 90 секунд, щоб знову піднятися. Впораєшся з таким непростим випробуванням?

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Звичайно ж, усі ми знаємо, що повільні, контрольовані рухи можуть мати переваги для нарощування сили. Але лише невелика частина людей може уповільнити свої повторення настільки, щоб виконати це 3-хвилинне відтискання. Тож не дивно, що воно має репутацію "неможливого".

Оскільки Брауні зараз відновлюється після травми, яку він отримав під час зйомок одного з завдань, блогер не очікує, що зможе пройти повні 3 хвилини. Тож він вирішив долучити до процесу свого брата Йорга та друга Ар'єна Альберса, щоб вони спробували виконати божевільний челендж разом з ним.

Усі троє справляються з першою половиною повторення. Щоправда, Йорг припиняє своє відтискання щойно вони досягають позначки 90 секунд. Тож продовжують боротьбу Стен і Альберс. Травмоване плече Брауні незабаром починає опускатися, тож він провалює іспит за 10 секунд до закінчення часу. Альберс же став єдиним учасником, який зміг виконати 3-хвилинне відтискання.

Дивися, як блогери намагалися виконати неможливе відтискання:

Попри те, що 3-хвилинне відтискання здається неможливим, з ним таки вдається впоратися бодай одному з учасників. Ми ж додамо, що це справжнє божевільне поєднання планки та відтискань, яке буквально "розпалює" твоє тіло. Тож ти теж можеш спробувати виконати цей челендж.

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