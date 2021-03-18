Ми просто обожнюємо, коли спортсмени кидають один одному всілякі божевільні виклики. У своєму останньому відео колишній олімпієць Нік Сіммондс вирішив позмагатися з Ніком Беру. Вони долучаються до благодійної гри HORSE. Для неї кожному потрібно виконувати вправи. Коли хтось "провалює" раунд, йому видається літера.

Перший, кому дадуть усі 5 літер, програє і повинен виписати чек на організацію, яку запропонує його суперник. Зауважимо, що Сіммондс добряче набрав м'язову масу та значно наростив свою силу з часів свого професійного бігу. Але чи достатньо цього, щоб змагатися з армійським ветераном і бодибілдером Ніком Беру? Гайда дивитися!

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Перший раунд – відтискання

Тут у Беру може бути перевага, оскільки він раніше зняв відео, в якому задокументував свій ранковий ритуал – 100 відтискань. Їх він виконує понад 10 років. І щоб додати рівень складності, кожне повторення повинне виконуватися вчасно з метрономом. Це виключає можливість зупинятися та відпочивати. Сіммондс досягає максимуму у 35, програючи у першому раунді.

Беру, щойно він дізнався, що виграв, теж зупиняється. Щоправда, жартує, що міг би продовжувати нескінченно.

"Мені не так погано, що ветеран збройних сил переміг худого бігуна на довгі дистанції", – зауважив Сіммондс.

Проте, Беру визнає, коли справа доходить до випробувань на витривалість, він часто дуже сильний на початку гри. Це він так натякає на те, що не в кожному раунді виграватиме?

Другий раунд – біг з гантелями

Намагаючись спіймати Беру своєю швидкістю та спритністю, Сіммондс пропонує для другого раунду – біг на 36 метрів з 31-кілограмовими гантелями. Ми не здивовані, що ця дисципліна краще далася саме олімпійському бігуну. Він завершує дистанцію за 10,9 секунди, а Беру – за 11,7 секунди.

Третій раунд – статичне утримання

Кожному учаснику видають по 2 диски вагою майже 5 кілограмів. Їх потрібно утримувати доти, поки не втомишся. Уже вгадав, хто зійшов з дистанції першим? Так, Сіммондс втомився, закінчуючи вправу на 53 секунді. Та й таке.

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Четвертий раунд – стрибки зі скакалкою

Але це був би не виклик, якби вони просто стрибали зі скакалкою. Зараховується лише подвійне її прокручування під час стрибка. Сіммондс, мабуть, частіше мав справу з цим інвентарем. Тож не дивно, що він виконав 5 повторень. Натомість Беру, котрий вирішив не ризикувати, зробив лише 1. У нас рахунок зрівнюється 2: 2.

Далі йде випробування підтягуванням. У ньому Беру виконує 22 послідовні високоякісні повторення. Натомість Сіммондсу вдається виконати лише 16. Далі йде спринт на 100 метрів. У ньому колишній олімпійський бігун може втерти носа супернику. І він це робить. Рахунок тепер 3: 3.

"Я дійсно думав, що збираюся перемогти його!", – зізнається Беру.

Раунд сьомий – жим лежачи

У ньому Нік намагається досягнути більшого числа повторень з вагою 61 кілограм. Беру робить 40 повторень, а от Сіммондсу вдається виконати лише 21. Колишній олімпієць зізнається, що почувається добре, хоч і до програшу залишається одна літера.

У восьмому раунді на них очікує гребний тренажер. У цій дисципліні Беру програє, відтягуючи інтригу. Ну що ж, остання вправа визначить переможця. Нею став вис. Сіммондс, на жаль, програв. І хоч його час – 100 секунд, це не дозволило олімпійському бігуну обійти Беру. Тож бодибілдер і колишній військовий цього разу переміг!

Дивися, як Нік Сіммондс і Нік Беру виконували фітнес-челендж:

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Якщо ж серйозно, то переможців у цьому випробуванні немає. Хлопці не просто повесели себе та нас. Вони ще й зробили благе діло, що заслуговує на повагу.