Дивися, як вірусні фітнес-тести буквально "розчавили" бодибілдера та зірку UFC: відео

Бодибілдер Г'юстон Джонс і професійний боєць MMA Стівен "Wonderboy" Томпсон регулярно з'являються на каналах один одного. Зазвичай у таких випадках Джонс кидає виклик Томпсону, щоб той вдарив його або штовхнув якомога сильніше. Але в нещодавньому ролику вони вирішили влаштувати справжнє змагання.

Кожен з них намагався перемогти іншого у 3 вірусних фітнес-завданнях, які стали популярними в тіктоку. Дивися, чи зможуть вони впоратися з цими божевільними випробуваннями.

Дивися також Боєць MMA завдав забороненого удару, який не варто повторювати вдома: відео

100-секундне висіння

Здавалося б, нічого складного. Потрібно просто провисіти протягом 100 секунд на перекладині. Насправді ж це випробування не кожному під силу.

"Я вже збирався відразу ж впасти", – каже Томпсон через кілька секунд після того, як взяв штангу.

Він зумів провисіти 40 секунд, зауваживши, що це дійсно дуже складно. Боєць MMA віддав усі сили, які в нього були, щоб впоратися з цим завданням.

На диво, Джонс зумів перевершити свого суперника. Йому вдається протриматися 89 секунд. Але факт залишається фактом: жоден зі спортсменів не зумів впоратися з вірусним завданням з мережі.

Ролик для преса

Ця вправа зі спалювання ядра вимагає, щоб учасник пройшов навколо декількох яєць на землі, використовуючи ролик для преса. Завдання: не розбити жодне з них. Таке собі мінне поле.

Джонс зізнався, що його сідниці після виконання цієї вправи зсудомило. Але це не завадило йому успішно виконати її. Хлопці продовжують додавати все більше й більше яєць. Потім, щоб підвищити складність, вони використовують 5 яєць. Останнє, до слова, ставлять настільки далеко, щоб Джонс максимально витягнувся вперед.

Стрибок на коробку

Третій і останній етап випробування – вирішальний момент, оскільки він вирішить, хто ж виграє у цьому батлі. Хлопці починають досить легко, стрибаючи на 23, 30, 53, 68 та 76 сантиметрів. У міру того, як коробка "росте", від 99 до 114, від 122 до 129 сантиметрів, усе стає трохи складніше.

Дивися, як блогери виконували фітнес-завдання з тіктоку:

Коли вони досягають 137 сантиметрів, Джонс – єдиний, хто може зробити стрибок. Тож можемо привітати його з перемогою у цьому випробуванні. Але Томпсону цікаво подивитися, наскільки високо може піднятися бодибілдер. Тож вони продовжують підіймати планку. Остання висота, яку зумів подолати Джонс – божевільні 152 сантиметри. У це складно повірити.

Ти, до слова, теж можеш влаштувати собі такий божевільний виклик. А найкраще це зробити, покликавши свого найкращого друга. Подивися, кому вдасться надерти дупу супернику.

Тобі сподобається Альпініст влаштував собі божевільний виклик: дивися, чи взяли б його у ФБР – відео