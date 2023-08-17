Проміняв бігову доріжку на прогулянки: бодибілдер вражений перевагами 10 тисяч кроків на день

Кожен із нас чув про чудодійні властивості 10 тисяч кроків на день. Перевірити їх на собі вирішив бодибілдер і фітнес-інфлюенсер Остін Данхем.

Він за багатьма показниками перебуває в дивовижній формі. Але в нещодавньому відео на ютубі наш герой зізнається, що вів "досить сидячий спосіб життя" поза тренуваннями. Тож, у середньому проходив лише від 3 000 до 4 000 кроків на день.

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Я почав відчувати себе млявим, у мене не було стільки енергії, скільки зазвичай, тому що більшу частину дня я проводив сидячи,

– зізнається він.

Тож він вирішує змінити ситуацію і зобов'язується проходити 10 000 кроків щодня протягом одного місяця. Він сподівається, що це допоможе йому виробити звичку. Крім того, Остін відстежує зміни, які вона вносить у його здоров'я та загальний спосіб життя.

Після 30 днів і 300 000 кроків він трохи схуд. Данхем визнає, що під час експерименту він також дотримувався дієти, але стверджує, що щоденна ходьба дозволила йому створити більший дефіцит калорій, що сприяло втраті жиру.

Річ у тім, що коли ви збільшуєте щоденну кількість кроків, ви збільшуєте щоденні витрати енергії,

– пояснює він.

Однак, окрім найбільш очевидних фізичних ефектів, Данхем також має більше енергії та відчуває, що тепер може зробити більше, ніж раніше.

"Особисто я став більш продуктивним, коли почав робити 10 000 кроків на день", – каже він.

Бодибілдер вирішив щодня робити по 10 тисяч кроків: дивіться відео

Наш герой пояснює, що зранку він робить щонайменше 5 000 кроків.

"Оскільки я ставлю це на перше місце під час ранкової зарядки, це дозволяє мені майже розпочати свій день з чистого аркуша. Я не прокидаюся і не снідаю, як раніше, не прокидаюся і не споживаю медіа, як раніше, я просто починаю свій день з доброї звички – тільки я, сонце і свіже повітря", – зауважив він.

Нарешті, він вважає, що весь цей досвід в цілому значно покращив його психічне здоров'я.

"Те, як ви робите ці кроки, може відігравати величезну роль у цих перевагах", – каже Данхем.

Він пояснює, що доклав цілеспрямованих зусиль, щоб виходити на вулицю, щоб насолоджуватися природою і сонячним світлом, замість того, щоб виконувати свої кроки на біговій доріжці в спортзалі.

Займаючись віддаленою роботою протягом тривалого часу, деякі дні та тижні я перебуваю в депресивному стані, і я розумію, що це тому, що я цілими днями сиджу вдома, ходжу в спортзал і повертаюся додому,

– констатує він.

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Тепер же він помітив, що перебуває у розслабленішому, позитивному настрої. У нього менше стресу, і це дійсно корелює з усіма сферами його життя.

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