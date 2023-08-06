Експерти також мають свої вподобання, підкріплені науковими дослідженнями. Й оскільки не всі люблять плавати або мають басейн поблизу, є ще один вид тренувань, який може покращити твоє повсякденне життя, і який можна виконувати практично будь-де і без спеціального обладнання.

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Хочеш потанцювати? Як пояснює психотерапевт Ф. Діана Барт, танці можуть "сприяти емоційному та фізичному зціленню", і це було підтверджено науковими дослідженнями. Наприклад, одне дослідження показало, що заняття танго протягом півтори години на тиждень можуть значно зменшити депресію. Рух у ритмі музики сприяє більшому "фізичному, соціальному, емоційному та когнітивному" зв'язку, і ми можемо швидко це помітити.

Однак, як пояснює Барт, користь танцю не обмежується бальними танцями або відвідуванням занять. Будь-який вид руху корисний для тіла і розуму: заняття зумбою, перегляд хореографічних композицій на комп'ютері, створення власних хореографічних композицій під улюблені пісні і навіть стрибки чи жестикуляція у вітальні – все це корисно.

За даними Гарвардського університету, танці – найкраща вправа для догляду за тілом і розумом. Адже регулярні заняття зміцнюють м'язи та кістки, зменшують кількість жиру, підвищують аеробну здатність, знижують кров'яний тиск і покращують співвідношення хорошого та поганого холестерину. Іншими словами, як і будь-який інший вид спорту.



Танці – найкраща вправа для догляду за тілом і розумом / Фото lookstudio

Як каже психолог, однією з причин, чому багато людей відмовляються приділяти цій активності час – сором. І це зрозуміло. Але перевага танців у тому, що ти можеш робити це по-своєму, вдома, в той час і з тією інтенсивністю, з якою хочеш.

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Якщо ти будеш послідовним й отримуватимеш задоволення, ти побачиш переваги. І хто знає, можливо, ти запишешся на заняття з іншими людьми та познайомишся з новими.

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