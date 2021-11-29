Бодибілдер спробував виконати "неможливе" тренування ультрамарафонця

Письменник і мотиваційний спікер Девід Гоггінс відомий своєю прихильністю до тренажерного залу. А ще він часто ділиться думками про те, наскільки інтенсивно він вправляється. Ба більше, він ненавмисно вигадав кілька фітнес-задач, які стали популярними у мережі.

Однією з них стала виснажлива програма тренувань, яку він виконував, щоб скинути 45 кілограмів за 90-денний період. Її він використовував під час підготовки до Navy SEAL. І саме це тренування надихнуло нашого героя кинути собі божевільний виклик.

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У новому відео австралійський бодибілдер і відеоблогер Зак Перна витрачає день на відтворення цього розпорядку. Він, до слова, детально описаний у книзі Гоггінса "Не можу, мені боляче".

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Виклик починається з пробудження о 4:30. Це вже звучить дуже складно, адже себе зірвати з ліжка о 7 ранку – вже складна задача. Перна їсть банан, який має бути єдиним паливом для його тіла під час перших ранкових нападів активності. О 5:30 він вирушає на велопрогулянку.

Потім він вирушає плавати в океані, хоча вітер, що бадьорить, і крижана температура води змушують його змінити тактику. Тож він іде до критого басейну з підігрівом.

"Щодо самого кардіо, мої найширші м'язи почувалися так, ніби вони ось-ось відірвуться. Мої плечі були накачані, і я не міг дихати. Загалом це було дуже і дуже складно", – зізнається він.

Потім Перна іде до тренажерного залу, щоб виконувати кругове тренування з великим обсягом. Воно складається з лежачого жиму, жиму на похилій лаві та безлічі вправ, які допомагають попрацювати над м'язами ніг. Гоггінс виконує щонайменше 100 повторень кожної вправи: Перна ж виконує їх у суперсетах, щоб швидше впоратися з об'ємом.

"Буде багато болю, буде багато поту", – каже він.

Дивися, як Зак Перна справлявся з викликом ультрамарафонця:

Після ще однієї двогодинної поїздки на велосипеді Перні, нарешті, настав час зупинитися на обід. На тарілці у нього смажена куряча грудка з невеликою порцією рису та листова зелень.

"Я думаю, що якби я дотримувався цієї дієти кожен божий день, я був би буквально мертвим", – каже він, підраховуючи, що Гоггінс підтримував дефіцит понад 4000 калорій щодня.

Наш герой вражений не лише від цього божевільного розпорядку дня, а й від того, що його Гоггінс використовував. На думку Перни, усе це просто неможливо виконувати протягом кількох місяців.

Це безумство. Я не думаю, що будь-яка людина, крім Девіда, змогла б зробити це та вижити,

– каже наприкінці Перна.

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Ми ж вкотре наголошуємо на тому, що подібні випробування можуть не надто позитивно вплинути на тебе. Тож бажано проконсультуватися з фахівцями перед тим, як кинути собі подібний виклик.