Боксерка Авріл Маті вразила підписників сталевим пресом: фото у купальнику
Джерело:інстаграм Авріл Маті
Цього разу під нашим прицілом чарівна Авріл Маті. Сексуальна американська боксерка знається на тому, що подобається її підписникам понад усе. Тож викладає вона гарячі фото.
Не став винятком один з її останніх постів. На ньому красуня постала у купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми, а також сталевий прес. Ти просто зобов'язаний це бачити!
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Гаряче фото Авріл Маті надзвичайно сподобалося її підписникам. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них перед тим, як насолоджуватися світлиною:
- "Чарівна";
- "Найкрасивіша дівчина у мережі";
- "Надзвичайно приголомшлива";
- "Дуже і дуже сексуальна";
- "Вау, ти просто бездоганна";
- "Хочеться бути поруч з тобою";
- "Спокуслива принцеса";
- "Люблю тебе дуже сильно".
Авріл Маті розбурхала мережу гарячим фото / Фото з інстаграму Маті
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Авріл Маті надзвичайно спокуслива спортсменка. Тож ми вважаємо, що ти просто зобов'язаний підписатися на неї. Це дозволить одним з перших милуватися гарячими фото американської боксерки.