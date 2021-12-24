От, наприклад, цього разу Леся Нікітюк виклала в мережу одне з таких фото. На ньому красуня позує у купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми. Відразу ж поспішимо заспокоїти: кадр архівний, тож не треба журити Лесю Іванівну, що вона знову кудись вирушила без тебе.

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Захотілося теплих фото у своєму інстаграмі... в холодному Києві зараз –10,

– написала вона під публікацією.

Ми б теж хотіли зараз відправитися кудись, де тепло та не падає сніг. А поки маємо можливість хіба вибрати найкращі коментарі, які залишили під постом Лесі Нікітюк прихильники:

"Леся Нікітюк рятує Київ від холоду своїми гарячими фото";

"Нереальна красуня";

"А в Чернігові –13 і жодної голої дупи";

"Після цього фото у Києві потепліло на кілька градусів";

"Дуже красива та сексуальна";

"Щось стало надто спекотно";

"Ти просто неймовірно шикарна";

"Надзвичайна та приголомшлива дівчина".



Крихітний купальник підкреслив сідниці Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Нікітюк

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Слідкувати за Лесею Нікітюк в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську ведучу. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від красуні?