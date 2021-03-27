Професійний боєць MMA показав бодибілдеру, що м'язи нічого не вирішують: епічне відео

Блогер і бодибілдер Зак Перна вирішив кинути собі справжній божевільний челендж. Він спробував зайнятися боями MMA. А його суперником став професійний боєць Хоші Фрідріх. Спойлер: бодибілдеру м'язи геть зовсім не допомогли.

Цей спаринг показав нам, що міцне тіло ще нічого не означає. Особливо, якщо ти маєш справу зі спритним і кмітливим бійцем.

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"Я завжди ставив собі питання: чи можуть м'язи, які ви накопичуєте у тренажерному залі, дійсно використовуватися у реальних бойових діях?", – каже Зак Перна на початку ролика.

У своєму новому відео блогер і бодибілдер намагається вивчити змішані єдиноборства (MMA). Але незабаром він розуміє, що у спорті є значно більше, ніж просто фізична сила.

Він очікує, що цей виклик стане виснажливою перевіркою його спортивної майстерності, і зізнається, що переживає: "Моє тіло не в тому стані для цього... я досі не знаю, що на мене очікує".

На першому тренуванні Перна тренує професійний боєць Хоші Фрідріх. Він описує тренування в MMA як "балансуючу дію", що включає кілька дисциплін, удари, боротьбу, а також силову підготовку. Фрідріх починає з того, що навчає Перну основним прийомам тейкдауну. Потім він переходить до того, що робити, коли ти опиняєшся на килимі.

Перна миттєво вражений силою, яку Фрідріх демонструє, утримуючи його на килимі. Фрідріх зізнається, що взагалі не займається з обтяженням, і все це завдяки його бойовим тренуванням.

Вони закінчують сесію декількома раундами боротьби, кожен з яким доповнюється швидкою поразкою Перни.

"Я ніколи в житті так не грався. Моє тіло завтра буде таким мертвим", – жартома підкреслив Перна.

Дивися, як Зак Перна пробував впоратися з тренуванням з MMA:

Тож Зак Перна на власному досвіді показав, що міцні м'язи буквально безсилі перед спритними та вправними спортсменами. Тому тобі потрібно не лише бездумно тягати "залізо", а й розуміти, як вправлятися зі своєю силою.

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