Мати шість сталевих кубиків преса – мрія більшості чоловіків. Тож не дивно, що зірки регулярно діляться своїми вправами, які допомагають їм досягати бажаного результату. Легенда UFC Жорж Сен-П'єр теж показав круту вправу, яка допоможе прокачати м'язи преса. Гайда дивитися та пробувати виконати її.

Жорж Сен-П'єр знову кинув кожному виклик тижня. З допомогою цієї вправи можна не лише зміцнити тіло, а й отримати прес своєї мрії.

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"Це складно для міцності корпусу", – зауважує Сен-П'єр.

Також він додає, що вправу найкраще виконувати на твердій, гладкій поверхні. І обов'язково у шкарпетках. Коротенька порада від нас: не у білих.

Тримаючи ноги та руки прямими, Сен-П'єр нахиляється, потім повільно відсуває ступні назад, поки не перейде у положення планки. Потім він підтягується і повертається у положення стоячи.

"Ви збираєтеся торкнутися носом землі та знову встати. Ви не маєте права ставити коліна або лікті на підлогу", – наголошує колишній боєць UFC.

Він також пропонує важливу пораду: переконайся, що ти округляєш, а не вигинаєш спину, інакше ти завалишся на підлогу в кінці руху.

Дивися, як Сен-П'єр виконує круту вправу для прокачування преса:

Спробуй і ти виконувати цю вправу, щоб до літа прокачати свій прес. Особлива її цінність у тому, що для цього не потрібно виходити навіть зі спальні.

Раніше Жорж Сен-П'єр кидав своїм підписникам складний 10-секундний тест балансу . Він теж здається доволі простим, але на практиці з ним справляються не всі. А ще зірка UFC на власному прикладі доводить, що твій тренажерний зал там, де ти є. Тому ти можеш сміливо виконувати вправи вдома, якщо зовсім не хочеш навідатися до спортзалу.

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