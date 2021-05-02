Боєць MMA завдав забороненого удару, який не варто повторювати вдома: відео

Не дарма ж кажуть, що чоловіки все своє життя залишаються дітьми. Інакше як ще можна пояснити божевільні виклики, які вони перед собою кидають. Цього разу ми розповімо тобі про заборонений удар, який НІКОЛИ не варто намагатися повторити вдома. Дивися, але не відтворюй. Гаразд?

Бодибілдер Г'юстон Джонс – не просто спортсмен і блогер. Він ще й фанат покарань. Вони з бійцем MMA Стівеном "Wonderboy" Томпсоном вирішили влаштувати чергову перевірку тіла бодибілдера. Цього разу Томпсон ударив його з усієї сили по литці. І на це боляче дивитися!

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"Скільки сили ти можеш дати мені, перш ніж у тебе зламається гомілка?", – запитує Томпсон на початку відео.

Ми наголошуємо на тому, що

такі випробування не варто виконувати навіть під наглядом персонального тренера.

Якщо ж ти спробуєш кинути собі цей виклик, то робиш це на свій страх і ризик!

Для початку, Wonderboy точно демонструє, наскільки жорстким цей сценарій буде для тіла Джонса. Він завдає удару з розвороту на повну потужність по м'якому щитку, майже збиваючи Джонса з ніг. Потім він вдаряє Джонса без щита, починаючи все з низького рівня. Те, що він називає 15% своєї повної сили.

"Чому таке відчуття, що у мене в литці утворилася маленька кулька", – запитує Джонс.

Wonderboy не здається, збільшивши силу удару до 50%. Джонс відразу ж падає на підлогу після такого сильного удару.

"Я пукнув", – несміливо каже Джонс. Томпсон переконує бодибілдера, що це абсолютно "природна реакція" тіла.

На той час, коли Томпсон досягає 75% своєї повної сили, Джонс видає досить пронизливий крик. Йому також цікаво, чому його ступня настільки сильно болить.

"Це нерви, все це пов'язано. Імовірно, у тебе заніміла нога", – коментує Томпсон.

Джонс каже, що з ним усе гаразд. Але просить обійтися без наступного удару.

Дивися, як Wonderboy завдає потужних ударів Джонсові:

Через 2 тижні Джонс розповів, як він відновлюється після важкого випробування. Хоча більша частина синців на його литці зникла, він визнає, що його ступня усе ще неймовірно болить.

"Моя рухливість гомілковостопного суглоба зараз – лайно. Чи повинен я бути стурбованим?", – додає він.

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Ми ж наполегливо наголошуємо на тому, що цей божевільний виклик КАТЕГОРИЧНО не варто виконувати. Та й самі блогери не рекомендують повторювати їхню божевільну витівку. Тож, якщо хочеш вразити свою кохану, – краще заспівай серенаду у неї під балконом.