"Божественна фігура": ведуча Анна Олицька розбурхала мережу гарячими фото

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Анна Олицька. Чарівна українська ведуча не лише тішить своїх підписників крутими інтерв'ю, а й надзвичайно гарячими фото.

На світлинах, якими Анна Олицька поділилася зі своїми прихильниками, вона позує в ефектному рожевому купальнику. Самі ж кадри зроблені у басейні з видом на гори, що додає їм певної легкості.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Не дивно, що користувачам мережі шалено сподобалися фотографії, які з'явилися на її сторінці. Про це свідчать не лише безліч лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже насолоджуйся кадрами нашої героїні:

"Божественна фігура";

"Суперські фотографії. Просто ангел";

"Аня, ти неймовірна";

"Ви завжди маєте шикарний вигляд";

"Шикарні ноги, красуне";

"Надзвичайно чарівна жінка";

"У фільмі не хочеш знятися?";

"Аня, ви прекрасна".



Гарячі фото Анни Олицької розбурхали мережу / Фото з інстаграму Олицької



Гарячі фото Анни Олицької розбурхали мережу / Фото з інстаграму Олицької

Тобі сподобається Наталі Росер знялася повністю голою: еротичне фото моделі

Ми теж у захваті від Анни Олицької. Тож закликаємо і тебе підписатися на українську ведучу. І бажано не лише на її інстаграм, а й на ютуб. Так у тебе буде удвічі більше шансів регулярно бачити красуню у своїй стрічці. І це, на нашу думку, прекрасно.