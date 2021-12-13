Ми, будемо відвертими, буквально залипнули над кадром моделі. Наталі Росер може не лише похизуватися неймовірною красою, а й розкішними вигинами. Тож було б вкрай дивно, якби ми не поділилися цим фото з тобою.
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"Усміхайтеся", – закликала вона своїх підписників.
Ой, знала б вона, яка усмішка у нас зараз на обличчі. А все тому, що спокусливий кадр моделі викликає неабиякий захват. Це стосується не лише нашої редакції, а й прихильників Наталі Росер. Вони дівчину засипали не лише лайками, а й шаленою кількістю коментарів:
- "Люблю тебе дуже сильно";
- "Ти просто приголомшлива";
- "Ти дуже красива";
- "Моя ж ти рибка";
- "Надзвичайна та сексуальна крихітка";
- "Ти шалено гаряча";
- "У тебе дивовижне тіло";
- "Яка солодка усмішка";
- "Спокуслива та мила";
- "Ти розбила мені серце".
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Модель Наталі Росер викликає непідробний захват. Тож було б вельми несправедливо, якби ми забули нагадати підписатися на красуню. Це дозволить тобі бути серед перших, хто милуватиметься її гарячими фото надалі.