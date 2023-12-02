Що таке Breadcrumbing і як не стати жертвою цієї тенденції у знайомствах
Джерело:GQ
Світ знайомств наповнюється словами, які не означають нічого хорошого – як-от Ghosting чи Benching. А тепер ще й Breadcrumbing – одне з тих понять, яке тобі слід тримати на своєму радарі.
Що це таке та як його розпізнати? А головне – як можна запобігти цьому зловживанню під час знайомства? Розповідаємо на Men 24.
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Що таке Breadcrumbing
Цей термін походить зі світу Ghosting (повне зникнення з життя людини без попередження) і Benching (коли хтось дає тобі хибну надію, але залишає відкритою можливість вибору тільки для себе). І це також практика, яка може бути дуже шкідливою і викликати багато плутанини, сумнівів у собі, невпевненості, проблем з самооцінкою і довірою.
Буквальне значення слова – "хлібні крихти". Psychology Today пояснює, що назва походить від персонажів дитячих казок Гензеля і Гретель. Вони залишають крихти в лісі, щоб мати змогу повернутися додому, але коли намагаються піти за ними, то потрапляють у пастку відьми.
Проблема в тому, що Breadcrumbing не так легко розпізнати, оскільки люди, які це роблять, добре створюють враження, що вони дійсно зацікавлені у тобі та що шукають те саме, що й ти. Тобі здаватиметься, що ви на одній сторінці – але реальність геть інша.
Breadcrumbing складно розпізнати, але є низка ознак, на які слід звернути увагу / Фото drobotdean@freepik
Які ознаки Breadcrumbing
Як і в казці, хлібні крихти – це дрібнички, які, здається, вказують чіткий напрямок, але насправді нікуди не ведуть, а лише збивають з пантелику. Choosing Therapy пояснює це так:
Breadcrumbing – це термін для позначення кокетливих сигналів або сигналів про прихильність без реального наміру до зобов'язань. Людина використовує цю маніпулятивну і непослідовну поведінку рівно настільки, щоб утримати іншу людину.
Тобто, під час такої взаємодії ти відчуватимеш до себе увагу, прихильність і навіть любов, але – не зобов'язання або справжні наміри будувати стосунки. Причім ситуація ніколи не зрушиться з мертвої точки, і зрештою може привести до того ж гостингу або газлайтингу.
Ось деякі чіткі ознаки "хлібних крихт", на які варто звернути увагу:
- Хтось постійно фліртує з тобою, але стосунки не розвиваються.
- Все, що її / його цікавить – це секс.
- Людина завжди здається зайнятою або у неї постійно справи, які важливіші, ніж проведення часу з тобою.
- Людина не дуже виразно висловлює свої наміри та не хоче нічого увиразнювати.
- Ти отримуєш змішані сигнали й повідомлення, тож іноді здається, що є зацікавленість, а іноді ні.
- Здається, що інтерес зростає, коли ви віддаляєтесь.
До слова, Breadcrumbing не обмежується лише романтичними, а може статися в будь-якому типі стосунків. Наприклад, на роботі, коли є розмови про кращі можливості, зростання або підвищення, але цього ніколи не відбувається.
Є кілька стратегій, які можуть допомогти уникнути Breadcrumbing або послабити наслідки / Фото freepik
Як не потрапити в ситуацію Breadcrumbing
Є дещо, що ти можеш зробити, щоб захистити себе від "хлібних крихт", щоб не витрачати свій час на людей або ситуації, які не ведуть ні до чого.
- Не зосереджуйся лише на одних стосунках. Важливо працювати з іншими інтересами та бути частиною твоєї мережі підтримки – мовиться про сім'ю і друзів. Адже це допоможе чути поради та мати мету, запобігаючи тому, щоб твоє щастя узалежнилося від непевних стосунків чи розпалося повністю, коли ти зрозумієш, що у тих стосунках немає справжніх зобов'язань або намірів.
- Говори прямо про те, чого ти хочеш. Спілкування допомагає боротися з "хлібними крихтами". Потрібно навчитися чітко говорити та просити про те, чого ти хочеш. Потрібно ставити й іноді незручні запитання, щоб зрозуміти, чого хоче інша людина, які її наміри, і чи хоче вона того ж самого, а чи рухається в протилежному напрямку.
- Встанови межі. Межі потрібні не лише для захисту, але й щоб зрозуміти, які моменти не підлягають обговоренню або є неприйнятними для тебе у стосунках. Коли ти знаєш свої межі, легше зрозуміти, чого ти хочеш і чого не хочеш, і це допомагає запобігти витрачанню часу на когось, хто не сумісний з тобою.
- Уникай затягування часу. Коли людина вже показала, що вона не хоче того ж самого і не прагне до стосунків, ти маєш запитати себе, варто залишатися у стосунках чи розірвати їх. Скоріш за все, людина не буде змінювати свої наміри, тому може бути краще розірвати контакт, щоб не опинитися в пастці.
- Знай собі ціну і працюйте над собою. Іноді люди залишаються з кривдником, бо вважають, що не заслуговують на краще або що не знайдуть того, що шукають. Тому важливо працювати над самооцінкою і не ігнорувати турботу про себе. Коли ти береш під контроль власне щастя, тоді менше шансів потрапити в такі пастки або залишитися в них, коли ти їх розпізнаєш.