Що таке Breadcrumbing і як не стати жертвою цієї тенденції у знайомствах

Світ знайомств наповнюється словами, які не означають нічого хорошого – як-от Ghosting чи Benching. А тепер ще й Breadcrumbing – одне з тих понять, яке тобі слід тримати на своєму радарі.

Що це таке та як його розпізнати? А головне – як можна запобігти цьому зловживанню під час знайомства? Розповідаємо на Men 24.

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Що таке Breadcrumbing

Цей термін походить зі світу Ghosting (повне зникнення з життя людини без попередження) і Benching (коли хтось дає тобі хибну надію, але залишає відкритою можливість вибору тільки для себе). І це також практика, яка може бути дуже шкідливою і викликати багато плутанини, сумнівів у собі, невпевненості, проблем з самооцінкою і довірою.

Буквальне значення слова – "хлібні крихти". Psychology Today пояснює, що назва походить від персонажів дитячих казок Гензеля і Гретель. Вони залишають крихти в лісі, щоб мати змогу повернутися додому, але коли намагаються піти за ними, то потрапляють у пастку відьми.

Проблема в тому, що Breadcrumbing не так легко розпізнати, оскільки люди, які це роблять, добре створюють враження, що вони дійсно зацікавлені у тобі та що шукають те саме, що й ти. Тобі здаватиметься, що ви на одній сторінці – але реальність геть інша.



Breadcrumbing складно розпізнати, але є низка ознак, на які слід звернути увагу / Фото drobotdean@freepik

Які ознаки Breadcrumbing

Як і в казці, хлібні крихти – це дрібнички, які, здається, вказують чіткий напрямок, але насправді нікуди не ведуть, а лише збивають з пантелику. Choosing Therapy пояснює це так:

Breadcrumbing – це термін для позначення кокетливих сигналів або сигналів про прихильність без реального наміру до зобов'язань. Людина використовує цю маніпулятивну і непослідовну поведінку рівно настільки, щоб утримати іншу людину.

Тобто, під час такої взаємодії ти відчуватимеш до себе увагу, прихильність і навіть любов, але – не зобов'язання або справжні наміри будувати стосунки. Причім ситуація ніколи не зрушиться з мертвої точки, і зрештою може привести до того ж гостингу або газлайтингу.

Ось деякі чіткі ознаки "хлібних крихт", на які варто звернути увагу:

Хтось постійно фліртує з тобою, але стосунки не розвиваються.

Все, що її / його цікавить – це секс.

Людина завжди здається зайнятою або у неї постійно справи, які важливіші, ніж проведення часу з тобою.

Людина не дуже виразно висловлює свої наміри та не хоче нічого увиразнювати.

Ти отримуєш змішані сигнали й повідомлення, тож іноді здається, що є зацікавленість, а іноді ні.

Здається, що інтерес зростає, коли ви віддаляєтесь.

До слова, Breadcrumbing не обмежується лише романтичними, а може статися в будь-якому типі стосунків. Наприклад, на роботі, коли є розмови про кращі можливості, зростання або підвищення, але цього ніколи не відбувається.



Є кілька стратегій, які можуть допомогти уникнути Breadcrumbing або послабити наслідки / Фото freepik

Як не потрапити в ситуацію Breadcrumbing

Є дещо, що ти можеш зробити, щоб захистити себе від "хлібних крихт", щоб не витрачати свій час на людей або ситуації, які не ведуть ні до чого.

Не зосереджуйся лише на одних стосунках. Важливо працювати з іншими інтересами та бути частиною твоєї мережі підтримки – мовиться про сім'ю і друзів. Адже це допоможе чути поради та мати мету, запобігаючи тому, щоб твоє щастя узалежнилося від непевних стосунків чи розпалося повністю, коли ти зрозумієш, що у тих стосунках немає справжніх зобов'язань або намірів.

Важливо працювати з іншими інтересами та бути частиною твоєї мережі підтримки – мовиться про сім'ю і друзів. Адже це допоможе чути поради та мати мету, запобігаючи тому, щоб твоє щастя узалежнилося від непевних стосунків чи розпалося повністю, коли ти зрозумієш, що у тих стосунках немає справжніх зобов'язань або намірів. Говори прямо про те, чого ти хочеш. Спілкування допомагає боротися з "хлібними крихтами". Потрібно навчитися чітко говорити та просити про те, чого ти хочеш. Потрібно ставити й іноді незручні запитання, щоб зрозуміти, чого хоче інша людина, які її наміри, і чи хоче вона того ж самого, а чи рухається в протилежному напрямку.

Спілкування допомагає боротися з "хлібними крихтами". Потрібно навчитися чітко говорити та просити про те, чого ти хочеш. Потрібно ставити й іноді незручні запитання, щоб зрозуміти, чого хоче інша людина, які її наміри, і чи хоче вона того ж самого, а чи рухається в протилежному напрямку. Встанови межі. Межі потрібні не лише для захисту, але й щоб зрозуміти, які моменти не підлягають обговоренню або є неприйнятними для тебе у стосунках. Коли ти знаєш свої межі, легше зрозуміти, чого ти хочеш і чого не хочеш, і це допомагає запобігти витрачанню часу на когось, хто не сумісний з тобою.

Межі потрібні не лише для захисту, але й щоб зрозуміти, які моменти не підлягають обговоренню або є неприйнятними для тебе у стосунках. Коли ти знаєш свої межі, легше зрозуміти, чого ти хочеш і чого не хочеш, і це допомагає запобігти витрачанню часу на когось, хто не сумісний з тобою. Уникай затягування часу. Коли людина вже показала, що вона не хоче того ж самого і не прагне до стосунків, ти маєш запитати себе, варто залишатися у стосунках чи розірвати їх. Скоріш за все, людина не буде змінювати свої наміри, тому може бути краще розірвати контакт, щоб не опинитися в пастці.

Коли людина вже показала, що вона не хоче того ж самого і не прагне до стосунків, ти маєш запитати себе, варто залишатися у стосунках чи розірвати їх. Скоріш за все, людина не буде змінювати свої наміри, тому може бути краще розірвати контакт, щоб не опинитися в пастці. Знай собі ціну і працюйте над собою. Іноді люди залишаються з кривдником, бо вважають, що не заслуговують на краще або що не знайдуть того, що шукають. Тому важливо працювати над самооцінкою і не ігнорувати турботу про себе. Коли ти береш під контроль власне щастя, тоді менше шансів потрапити в такі пастки або залишитися в них, коли ти їх розпізнаєш.

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