Американська модель скинула бікіні для ефектного фото
Джерело:інстаграм Бріт Мануели
Знайомся, наша нова героїня – Бріт Мануела. Чарівна американська модель відома завдяки рекламі спідньої білизни. Тож немає нічого дивного в тому, що більшість її фотографій зроблені саме у спідньому. Насолоджуйся порцією спокуси від красуні на Men 24!
Цього разу Бріт Мануела знялася у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює її спокусливі форми. Наприкінці зйомки вона узагалі скинула його, що ще більше розбурхало підписників красуні.
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Не дивно, що серія кадрів з Бріт Мануелою за добу набрала понад 70 тисяч лайків, а також шалену кількість компліментів. Підписники моделі вихваляли не лише її ідеальне тіло, а й почуття гумору:
- "Приголомшлива";
- "Мені потрібне твоє бікіні";
- "Чому ти настільки бездоганна?";
- "Найкрасивіша модель у світі";
- "О, Боже! Як же мені подобаються ці фотографії";
- "Ти справжня богиня";
- "Я викидаю свій гамбургер";
- "Гаряча, наче літо";
- "Нам потрібне останнє фото, на якому позуєш ти, а не купальник!".
Бріт Мануела знялася у бікіні у басейні / Фото з інстаграму Мануели
Гарячі фото моделі розбурхали мережу / Фото з інстаграму Мануели
Підписникам сподобалися спокусливі форми моделі / Фото з інстаграму Мануели
А потім Бріт Мануела скинула бікіні / Фото з інстаграму Мануели
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І поки ми всі чекаємо нових постів від Бріт Мануели, ти маєш можливість підписатися на модель. На інстаграмі спокусливої красуні завжди дуже і дуже гаряче. Тож не пропусти порцію свіженького від неї!