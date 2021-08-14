Американська модель скинула бікіні для ефектного фото

Знайомся, наша нова героїня – Бріт Мануела. Чарівна американська модель відома завдяки рекламі спідньої білизни. Тож немає нічого дивного в тому, що більшість її фотографій зроблені саме у спідньому. Насолоджуйся порцією спокуси від красуні на Men 24!

Цього разу Бріт Мануела знялася у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює її спокусливі форми. Наприкінці зйомки вона узагалі скинула його, що ще більше розбурхало підписників красуні.

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Не дивно, що серія кадрів з Бріт Мануелою за добу набрала понад 70 тисяч лайків, а також шалену кількість компліментів. Підписники моделі вихваляли не лише її ідеальне тіло, а й почуття гумору:

"Приголомшлива";

"Мені потрібне твоє бікіні";

"Чому ти настільки бездоганна?";

"Найкрасивіша модель у світі";

"О, Боже! Як же мені подобаються ці фотографії";

"Ти справжня богиня";

"Я викидаю свій гамбургер";

"Гаряча, наче літо";

"Нам потрібне останнє фото, на якому позуєш ти, а не купальник!".



Бріт Мануела знялася у бікіні у басейні / Фото з інстаграму Мануели



Гарячі фото моделі розбурхали мережу / Фото з інстаграму Мануели



Підписникам сподобалися спокусливі форми моделі / Фото з інстаграму Мануели



А потім Бріт Мануела скинула бікіні / Фото з інстаграму Мануели

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І поки ми всі чекаємо нових постів від Бріт Мануели, ти маєш можливість підписатися на модель. На інстаграмі спокусливої красуні завжди дуже і дуже гаряче. Тож не пропусти порцію свіженького від неї!