Перші два сезони фестивалю Digestive Fest дозволили насолодитися продукцією Nemiroff 20 тисячам гостей з усіх куточків України. Тож популярний не тільки у нашій країні, а й у всьому світі бренд вирішив – потрібно повторити. Зустрічай новий, третій сезон! Детальніше читай на Men 24!

Варте уваги Краще один раз побачити: Nemiroff запустив сміливу кампанію, присвячену барній культурі

Nemiroff Digestive Fest повертається!

Бренд Nemiroff робить усе можливе для того, щоб підвищувати культуру споживання міцних алкогольних напоїв. Одна з невіддільних її складових – диджестиви. Нагадаємо, що диджестив – це напій, що подають після їжі або до десерту. Він повинен бути міцним, з яскравим та насиченим смаком та сміливим ароматом, як у смакової лінійки Nemiroff The Inked Collection. Вважається, що він очищає смакові рецептори та покращує процес травлення.



Nemiroff Digestive Fest 3.0 пройде у понад 50 закладах по всій Україні / Фото Nemiroff

З 12 по 28 серпня, щочетверга, щоп'ятниці та щосуботи гостей закладу пригощатимуть диджестивами від Nemiroff. Напій подаватимуть як комплімент до замовлення.

Адреси закладів, які беруть участь у фестивалі:

Київ

PM HALL – вулиця Паркова дорога, 16А

Drinkery – вулиця Пушкінська, 20

Dorothy Pub – вулиця Саксаганського, 16/43

Sungrilla – вулиця Набережно-хрещатицька, 10

Умань

Подорож – вулиця Київська, 3

Фабрикант – вулиця Гайдамацька, 5А

Forest Club Sherwood – вулиця Польова, 64, село Піківець

Zastava – траса Київ – Одеса, 198 кілометр

Черкаси

Vano – бульвар Шевченка, 275

Beer Bank – вулиця Шевченка, 397

Вінниця

MEGOBARI – вулиця Кропивницького, 1А

Одеса

Кафе-бар Драйв – вулиця Генерала Бочарова, 23

Кум та Кума – Французький бульвар, 22

Кафе Sherlock – вулиця Буніна, 11

Sparta Music Club – вулиця Ланжеронівська, 26

Solo – вулиця Академічна, 11А

Комплекс "Приват-Эллинг" – вулиця Чорноморського козацтва, 92



Завітай до закладу й отримай комплімент до замовлення / Фото Nemiroff

Херсон

John Howard Pub – проспект Ушакова, 30/1

Chili Mangal&Bar – Парк Херсонська Фортеця

Ампир-Заир – вулиця Театральна, 19

FOX – вулиця Суворова, 1

Бердянськ

Beach Club MALIBU – вулиця Мазепи, 3, пляж АКЗ

TEXAS – вулиця Федотова коса, 54, село Кирилівка

Миколаїв

Приватна броварня "Генріх Шульц" – вулиця Дунаєва, 32

SCORINI – вулиця Пушкінська, 10

Харків

Чемодан – Кузнецький в’їзд, 27

Green Duck Pub – вулиця Університетська, 22

Розважальний комплекс "Аркада", дискобар – вулиця Колхозна, 3, Олексіївський Лугопарк

Розважальний комплекс "SOHO" – вулиця Родникова, 5, селище міського типу Бабаї

Кременчук

Ресторан "Ивушки" – вулиця Героїв України, 14

Бар "Ахтамар" – вулиця Першотравнева, 16А

Ресторан "Мангал" – вулиця Ватутіна, 14А

Львів

Галерея Лицарів – проспект Свободи, 16-18

Маестро – вулиця Лазнева, 3

Оцет – площа Ринок, 25

STORY – вулиця Академіка Андрія Сахарова, 41

Рівне

ПАБ "Три слони" – вулиця Міцкевича, 32

Egoista – вулиця Гетьмана Мазепи, 3

Тернопіль

Na Пошті – вулиця Чорновола, 4

Коктейль-бар Riverside – вулиця Чумацька 14/1

Ресторан "Байків" – вулиця С. Бандери, 1, село Байківці

Едем – вулиця Замость, 3, місто Бережани

Івано-Франківськ

Пивний клуб "Десятка" – вулиця Шашкевича, 4

Бістро "Десятка" – вулиця Шашкевича, 4

Повидло – вулиця Юліана Целевича, 34/1

Goral Hotel & Spa – вулиця Вишня, 353, Буковель, Івано-Франківська область

FAYKA ZIGMUNDA – вулиця Свободи, 278/2, село Паляниця, Івано-Франківська область

Хмельницький

Мелроуз – вулиця Степана Бандери, 2А, ТЦ "Оазис"

Перець – вулиця Соборна, 71



Як диджестив гостям подаватимуть горілку Nemiroff The Inked Collection / Фото Nemiroff

Коротко про Nemiroff The Inked Collection, яким пригощатимуть гостей

Nemiroff The Inked Collection – преміальна лінійка смакової горілки бренду, відзначена багатьма нагородами. Зокрема:

Nemiroff Bold Orange набрала максимальну кількість балів від усіх членів журі у конкурсі Proof Awards (Лас-Вегас, США). Їй вдалося отримати 100 зі 100 можливих балів, а також здобути статус "Продукт Століття" (Century Award).

Що стосується Nemiroff Wild Cranberry, то члени журі конкурсу London Spirits Competition визнали її Найкращою горілкою (Best In Show).

А ось Nemiroff Burning Pear на New York International Spirits Competition визнали Смаковою горілкою року (Flavoured Vodka of the Year).

Не проґав Nemiroff Digestive Fest 3.0. Гайда відкривати для себе нові заклади та нові смаки!

Візьми на озброєння Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free