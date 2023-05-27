Як протистояти буллінгу на роботі: поради вчених Гарварду

Булінг на роботі трапляється так само, як і в школі, і так само шкідливий. Адже він може вплинути на твою продуктивність, призвести до втрати хороших нагод, ба навіть звільнення. Різниця зі школою полягає в тому, що звільнення може залишити тебе без гарантованого доходу, на який потрібно жити.

А щодо кривдників, ти ніколи не знатимеш, де на них натрапиш чи хто ними стане. Ним може бути твій начальник, менеджер з персоналу або колега, з яким надзвичайно складно працювати і який завжди краде чужі заслуги. Тому ти маєш бути готовим до всього.

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Чи то переслідування, чи образи, ізоляція, зловмисне перешкоджання роботі, надмірний моніторинг продуктивності, розподіл нестерпного робочого навантаження, надмірне висміювання, плітки, публічне приниження, некоректна критика тощо – усе це цькувальники роблять завжди навмисне.

Хороша ж новина в тому, що існують способи, інструменти та поради, які ти можеш застосувати, щоб впоратися з булером, запобігти ескалації ситуації та зупинити образливу поведінку. Про них докладно розповіли у Harvard Business Review.



Протистояти булінгу на роботі можна – ба навіть і перемогти його / Фото peoplecreations@freepik

Булінг на робочому місці: як із ним боротися