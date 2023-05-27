Як протистояти буллінгу на роботі: поради вчених Гарварду
Джерело:GQ
Булінг на роботі трапляється так само, як і в школі, і так само шкідливий. Адже він може вплинути на твою продуктивність, призвести до втрати хороших нагод, ба навіть звільнення. Різниця зі школою полягає в тому, що звільнення може залишити тебе без гарантованого доходу, на який потрібно жити.
А щодо кривдників, ти ніколи не знатимеш, де на них натрапиш чи хто ними стане. Ним може бути твій начальник, менеджер з персоналу або колега, з яким надзвичайно складно працювати і який завжди краде чужі заслуги. Тому ти маєш бути готовим до всього.
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Чи то переслідування, чи образи, ізоляція, зловмисне перешкоджання роботі, надмірний моніторинг продуктивності, розподіл нестерпного робочого навантаження, надмірне висміювання, плітки, публічне приниження, некоректна критика тощо – усе це цькувальники роблять завжди навмисне.
Хороша ж новина в тому, що існують способи, інструменти та поради, які ти можеш застосувати, щоб впоратися з булером, запобігти ескалації ситуації та зупинити образливу поведінку. Про них докладно розповіли у Harvard Business Review.
Протистояти булінгу на роботі можна – ба навіть і перемогти його / Фото peoplecreations@freepik
Булінг на робочому місці: як із ним боротися
- Створи мережу підтримки. Експерти стверджують, що всі ми потребуємо певних типів колективних стосунків у житті, щоб бути успішними та досягати цілей. А це ще й може бути чудовим способом зупинити булерів: ніхто не знущається з бджіл, тому що вони захищені вуликом. Вони багато працюють і дуже стараються, але також розуміють, що важливо працювати в команді й покладатися один на одного для подолання проблем. Твій вулик може допомогти впоратися з булерами, а також працювати краще і відчувати підтримку.
- Думай, перш ніж відповідати. Розчарування накопичуються, коли тебе постійно атакує булер, але важливо не реагувати емоційно і вибухонебезпечно, оскільки це може додати недоброзичливцю матеріал для подальших нападів. Потрібно зробити крок назад, трохи поміркувати й підійти до кривдника з холодною головою, підготовленими аргументами й, зауваж, готовністю вислухати (це важливо для пошуку рішення). Усе це допоможе тобі прийняти краще рішення про те, що робити далі.
- Збирай докази. Гарвардські експерти радять взяти на озброєння методи ФБР, коли ти дозволятимеш доказам говорити за себе. Кривдник не завжди зізнається, що він ображав усіх навколо, тому добре мати докази, будь то збережені образливі мейли, текстові повідомлення або навіть свідчення колег, які проходять через те ж саме. Це змусить кривдника усвідомити, що він більше не зможе заперечувати свою поведінку і що йому потрібно її змінити. А також це дає тобі необхідні засоби для того, щоб звернутися до відділу кадрів або будь-кого іншого, хто має повноваження щось зробити з ситуацією.