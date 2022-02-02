Business style: як стильно одягнутися в останній місяць зими
Джерело:інстаграм Andreas Moskin
В холодну пору року важливо зберігати своє тіло у теплі. Але не варто також нехтувати зовнішнім виглядом. Розберімося на Men 24, як стильно одягатися чоловікові у лютому.
Останній місяць зими – це приємний і легкий період, який готує нас до чогось нового. І хоч зимовий гардероб формується насамперед мотивами комфорту та тепла, не варто жертвувати естетичною стороною. У цьому переконана бренд-менеджерка бренду чоловічих костюмів Andreas Moskin Христина Фроляк. Вона й розповіла, як ефектно одягатися в останній місяць зими.
Варте уваги Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю
Експертка наголошує на тому, що сформувати ідеальний і зручний зимовий бізнес-образ не складно. Тут тобі на допомогу прийдуть модні брендові тенденції.
Як сформувати стильний зимовий образ
Передовсім тобі потрібно використати збалансоване поєднання яскравих і витриманих кольорів. Годі носити лише чорний або сірий. Додай трохи барв у свій образ. Це можна зробити, наприклад, за допомогою аксесуарів.
Експериментуй зі структурами та деталями. У твоєму зимовому образі можуть бути речі з цупких тканин, а також вишуканих. Не варто забувати про тактильні відчуття. Пам'ятай, що натуральні волокна приємні на дотик і не викликають дискомфорту під час носіння.
Потурбуйся про тепло. У цьому пункті ми знову повернемося до матеріалів, з яких пошитий твій одяг. Шерсть, бавовна, кашемір. Усе це дозволить не лише зігрівати тебе у холодні лютневі дні, а й дасть можливість твоєму тілу дихати.
Лови кілька бізнес-образів, які допоможуть надихнутися в останній місяць морозяної погоди. Ти можеш відтворити щось подібне або ж додати до свого образу саме ті елементи, які подобаються тобі найбільше.
Як стильно одягатися чоловікові взимку
Додай до свого образу яскравих кольорів / Фото Andreas Moskin
Спробуй поекспериментувати з фактурами / Фото Andreas Moskin
Одяг має бути стильним і теплим / Фото Andreas Moskin
Одягатися взимку стильно – просто / Фото Andreas Moskin
Не забувай робити акцент на аксесуарах / Фото Andreas Moskin
Тобі сподобається Як зібратися на ділову зустріч: розбір образу сучасного бізнесмена
Як бачиш, одягатися стильно взимку можна. Спробуй прокачати свій зимовий образ, щоб стати впевненішим у собі. Гарантуємо, тобі сподобається результат!