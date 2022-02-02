Business style: як стильно одягнутися в останній місяць зими

В холодну пору року важливо зберігати своє тіло у теплі. Але не варто також нехтувати зовнішнім виглядом. Розберімося на Men 24, як стильно одягатися чоловікові у лютому.

Останній місяць зими – це приємний і легкий період, який готує нас до чогось нового. І хоч зимовий гардероб формується насамперед мотивами комфорту та тепла, не варто жертвувати естетичною стороною. У цьому переконана бренд-менеджерка бренду чоловічих костюмів Andreas Moskin Христина Фроляк. Вона й розповіла, як ефектно одягатися в останній місяць зими.

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Експертка наголошує на тому, що сформувати ідеальний і зручний зимовий бізнес-образ не складно. Тут тобі на допомогу прийдуть модні брендові тенденції.

Як сформувати стильний зимовий образ

Передовсім тобі потрібно використати збалансоване поєднання яскравих і витриманих кольорів. Годі носити лише чорний або сірий. Додай трохи барв у свій образ. Це можна зробити, наприклад, за допомогою аксесуарів.

Експериментуй зі структурами та деталями. У твоєму зимовому образі можуть бути речі з цупких тканин, а також вишуканих. Не варто забувати про тактильні відчуття. Пам'ятай, що натуральні волокна приємні на дотик і не викликають дискомфорту під час носіння.

Потурбуйся про тепло. У цьому пункті ми знову повернемося до матеріалів, з яких пошитий твій одяг. Шерсть, бавовна, кашемір. Усе це дозволить не лише зігрівати тебе у холодні лютневі дні, а й дасть можливість твоєму тілу дихати.

Лови кілька бізнес-образів, які допоможуть надихнутися в останній місяць морозяної погоди. Ти можеш відтворити щось подібне або ж додати до свого образу саме ті елементи, які подобаються тобі найбільше.

Як стильно одягатися чоловікові взимку



Додай до свого образу яскравих кольорів / Фото Andreas Moskin



Спробуй поекспериментувати з фактурами / Фото Andreas Moskin



Одяг має бути стильним і теплим / Фото Andreas Moskin



Одягатися взимку стильно – просто / Фото Andreas Moskin



Не забувай робити акцент на аксесуарах / Фото Andreas Moskin

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Як бачиш, одягатися стильно взимку можна. Спробуй прокачати свій зимовий образ, щоб стати впевненішим у собі. Гарантуємо, тобі сподобається результат!