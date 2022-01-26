Усе більше уваги звертається на інгредієнти та процес виробництва продукції. Тож не дивно, що великі бренди міцних алкогольних напоїв роблять ставку на преміумізацію. І саме на ній ми спробуємо загострити нашу увагу далі.

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

Горілка – одна з найбільш популярних категорій серед міцних напоїв. Тож навіть у такій категорії як горілка, що традиційно вважалась нейтральною на смак, щодня зростає конкуренція між виробниками, а кращі з кращих дарують не просто продукт, а враження та дивують смаками.

Курс на преміумізацію, який уже не спинити

Варто нагадати, що горілка уже перестала бути просто міцним і прозорим напоєм. Це нестримний характер і неприборкана сила, розлита у пляшки. Про технологічність виробництва та різноманіття смаків можна говорити вічно. Здивувати смаком, довершити пакуванням, вразити подачею, підкріпити все історією – ось новий рівень, якого очікують споживачі від улюблених брендів.

Так, за останній рік преміум-сегмент у продажах одного з найпопулярніших брендів горілки Nemiroff виріс на майже 40%. Це вкотре підтверджує його актуальність.



Споживачі усе частіше віддають перевагу преміум-продукції / Фото Nemiroff

Насичення смаку, а не його нейтралізація

Якщо раніше виробники робили усе можливе для того, щоб позбавити горілку узагалі будь-якого смаку, то зараз усе інакше. Горілка повинна мати смак, а на нього впливають як інгредієнти, так і характер і якість води. Алан Дітріх, генеральний директор Crater Lake Spirits, пояснює, що важливим є і вміст мінералів, і pH, і жорсткість води.

Тож не дивно, що зараз під час виготовлення горілки підходять до питання фільтрації води з іншого боку. Цікавить не лише видалення з напою зайвих часточок – хоч і це дуже важливо – а саме насичення води. Додавання їй вираженого смаку.



Компанії намагаються зробити воду для горілки більш "живою" / Фото Anderson Rian

На допомогу виробникам приходять і новітні технології. Наприклад, компанія St. Lucifer Spirits, яка виготовляє горілку Dirty Devil, взяла на озброєння зворотний осмос. З його допомогою відбувається очищення джерельної води. Але це ще не все, адже на живильну вологу очікує етап насичення киснем. Його у результаті стає у 5 разів більше, а сама горілка стає більш "живою".

Фільтрація дозволяє напою розкритися по-новому

Якщо взяти за приклад Nemiroff, то бренд робить особливий акцент на якості води. Почнімо з того, що її видобувають на власних свердловинах на Поділлі, відомому як край тисячі озер. Водно-спиртова суміш для горілки зазвичай проходить 11 ступенів фільтрації. З неї не лише видаляються домішки. Вона ще й наповнюється мінералами. Фінальний же продукт полірується за допомогою срібла та платини.

Додатковим, 12-й ступенем може похизуватися лімітована лінійка Moon Edition, що додає смаку унікальності. Така горілка освіжаюча, з легкою терпкістю, відтінками обсмаженого зерна та карамелі.

Курс на натуральність

Особливої уваги при виготовленні преміальної горілки заслуговують натуральні інгредієнти. З їхньою допомогою можна додати напою нових ноток, які зроблять його незабутнім і впізнаваним.

Звичайно ж, можна досягнути чогось подібного за допомогою ароматизаторів і замінників смаку, але це ставить хрест на самому понятті преміум-продукції. Та й смак значно відрізнятиметься не в кращу сторону.

Тож не дивно, що лідери ринку не йдуть цим шляхом. Те, що зараз у тренді у всьому світі, Nemiroff практикує кілька століть. Ще з 16 століття при виготовлені продукції використовували лише натуральні фрукти та ягоди, мед і спеції.



Преміальну продукцію складно уявити без натуральних інгредієнтів / Фото Nemiroff

Наприклад, при виготовленні лінійки De Luxe використовується ароматний цвіт липи. А от пікантна та солодка водночас De Luxe Honey Pepper отримала ще насиченіший букет ароматів і смаків. А все тому, що у ній поєднується не лише мед, зібраний на локальних пасіках, а й перець чилі та 27 трав і спецій. Трави, до слова, збираються вручну. За допомогою такого підходу виробник робить контроль над якістю ретельнішим.

Преміальному продукту – преміальна сировина

Ще один ключовий складник – спирт. А на його якість впливає сировина, з якого спирт виготовлений.

У горілці преміум-сегменту, як правило, мовиться про пшеницю. Зерно хоч і дорожче у закупці, ніж картопля, наприклад, але саме воно дозволяє зробити напій приємнішим. Натомість для виробників вигідною сировиною для виготовлення спирту все ж є картопля. Але наявність сивушних масел, які негативно впливають на здоров'я споживача, часто роблять її основою спиртів для технічних цілей.

Тож, якщо виробник таки віддає перевагу зерну, то в результаті споживач отримує горілку без незрозумілого післясмаку або ароматів. Сам же продукт з сильним характером виділяється виразними солодкуватими тонами. У ньому можна буде розрізнити нотки лайма, цедри лимона, анісу або лакриці.



Вона вирізняється дещо кремовою текстурою та м'якістю, у смаку присутні хлібні нотки​ / Фото Nemiroff

І наостанок...

Продукція преміум-сегменту відрізняється не лише відбірною сировиною та натуральними інгредієнтами. На вартість кінцевого продукту також впливають додаткові етапи дистиляції, а також інноваційні рішення на кожному етапі виробництва.

Це цікаво Nemiroff став спонсором святкування запуску українського супутника Січ-2-30

Обираючи преміальний алкоголь, ти голосуєш за бездоганну якість, неповторний смак, а також досвід та репутацію виробника.