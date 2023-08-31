Чому Чандраян-3 сів біля південного полюса Місяця – і чому всі інші теж хочуть саме туди

Індійська місія Чандраян-3 успішно сіла біля південного полюса Місяця 23 серпня. Вона вже увійшла в історію, бо Індія стала четвертою країною, яка успішно висадилася на Місяць (після СРСР, США та Китаю).

Але не тільки, а ще й тому, що Індія стала першою країною, яка здійснила посадку на південному полюсі Місяця. Цікаво, що місія Чандраян-3 геть не самотня у своїх цілях.

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Близько 2025 року в рамках місії Артеміда-3 НАСА планує вперше за 50 років посадити на Місяць людей, але ще до цього, у 2024, південний полюс Місяця має почати досліджувати полярний ровер американського космічного агентства Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).

НАСА планує вперше за 50 років посадити на Місяць людей, але ще до цього, у 2024, південний полюс Місяця має почати досліджувати полярний ровер американського космічного агентства Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER). Також Китай з його процвітаючою космічною галуззю не залишиться осторонь місячного дійства на південному полюсі. Космічне агентство країни планує відправити туди місію з місяцеходом Чан'е-7 у 2026 році.

То чому ж такий інтерес країн саме до південного полюса Місяця?

Найцінніший товар південного полюса Місяця

Інтерес до південного полюса Місяця в основному зумовлений тим, що в цьому регіоні є вода у формі льоду. Вода, звичайно, необхідна для життя, яким ми його знаємо, але вона також має й інші застосування. Наприклад, може слугувати теплоносієм для обладнання і навіть забезпечувати ракетне паливо, особливо корисне для проміжної місії на Марс, яку колись запустять з Місяця.

Тобто коли космічні агентства почнуть замислюватися про наступну еру пілотованих космічних місій, можливість збирати воду на Місяці для пиття, охолодження обладнання або навіть розщеплення на водень і кисень для отримання повітря або палива – матиме величезну цінність.

Крім того, вода на Місяці має наукову цінність. Її можна буде використати як запис геологічної активності на Місяці, наприклад, місячних вулканів, і навіть як трекер ударів астероїдів.



Знімки південного полюса Місяця, зроблені під час спуску Чандраян-3 / Зображення ISRO

Вода виявлена по всій поверхні Місяця, та більшість сигналів про наявність водяного льоду надходить з полюсів. А на південному полюсі Сонце освітлює лише вершини, нижчі райони постійно оповиті тінню. Температура там може опускатися до мінус 250 градусів за Цельсієм – це холодніше, ніж на Плутоні. Тож це просто ідеальне місце для підтримки водяного льоду.

У 2008 космічний апарат Індії Чандраян-1 доставив на орбіту Місяця науковий інструмент НАСА "Мінералогічний картограф Місяця" (Moon Mineralological Mapper). Саме він виявив наявність водяного льоду всередині кратерів на південному полюсі Місяця. А у 2020 дані телескопа Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії НАСА (SOFIA) остаточно підтвердили перше однозначне виявлення води у тому місці.

за найскромнішими підрахунками вчених, обидва місячні полюси містять понад 600 мільйонів тонн водяного льоду. Цього достатньо, щоб заповнити близько 240 000 басейнів олімпійського розміру.