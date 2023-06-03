Потрібен час для себе: як ввічливо пояснити це партнерці та не образити її

Нам усім потрібен особистий простір у житті. Але багато пар забувають, що навіть у партнерстві потрібна певна дистанція, адже межі важливі для індивідуальності.

Водночас ми стикаємося з іншою проблемою. Як попрохати час для себе, щоб не образити кохану. На щастя, ми маємо для тебе кілька порад. Вони допоможуть уникнути неприємностей і напруги у ваших стосунках.

Варте уваги Такого ти ще не куштував: як приготувати Криваву Мері так, щоб здивувати і себе, і друзів

1. Обговоріть та встановіть межі

Обговоріть і узгодьте тривалість і частоту вашого часу на самоті. Знайдіть баланс, який підійде вам обом, і враховуйте також потреби одне одного. Дай коханій знати, що ти будеш спілкуватися і перебувати на зв'язку. Але ти дійсно потребуєш можливості побути наодинці.



Вам слід обговорити та встановити межі / Фото freepik

2. Вибери правильний час і місце

Знайди спокійну та комфортну атмосферу, де ви вдвох зможете вести відверту розмову без відволікань і часових обмежень. Уникайте підіймати цю тему, коли напруженість висока або під час суперечки. Правильний момент дуже важливий для того, щоб задати тон.

3. Використовуй твердження "Я"

Сформулюй свою потребу побути наодинці як особисту перевагу, а не критикуй чи звинувачуй партнерку. Наприклад, скажи: "Останнім часом я відчуваю себе перевантаженим, і мені потрібен час на самоті, щоб перезарядитися і поміркувати".

4. Висловлюй вдячність

Визнай зусилля твоєї партнерки та позитивні аспекти ваших стосунків, перш ніж обговорювати твою потребу в особистому просторі. Дай зрозуміти, що твоє бажання побути наодинці не є відображенням незадоволення нею або стосунками.



Наголоси, що відпочинок не означає, що ваші стосунки погані / Фото lookstudio

5. Пропонуй альтернативні заняття

Запропонуй, як твоя партнерка може провести час, поки ти перебуваєш на самоті. Це може бути можливість зайнятися власними хобі, провести час з друзями або родиною, або ж зайнятися улюбленою справою. Заохочуй її також мати час для себе.

Читай також Вірність у стосунках: 6 важливих моментів, без яких вона неможлива

Пам'ятай про правильний тон, не подавай бажання проводити час наодинці як претензію. Нехай твоя кохана розуміє, що це можливість для кожного з вас перезавантажитися та повертатися до стосунків сповненими сил, позитивних емоцій і натхнення. А ще це чудова нагода скучити один за одним, якщо ви мешкаєте разом і проводите ледь не 24/7.