Червоне боді ледве прикрило пишні груди Кейтлін Ранк: гарячі фото фітнес-моделі
Джерело:інстаграм Кейтлін Ранк
Давненько ми не заглядали до Кейтлін Ранк в інстаграм, про що вже почали шкодувати. А все тому, що фітнес-модель регулярно ділиться гарячими фото в мережі.
Не став винятком її останній пост. На ньому красуня позує у червоному боді. Гарантуємо, тобі сподобається публікація Кейтлін Ранк.
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"Це нескінченні пости про спідню білизну. Яке фото: 1 чи 2?", – написала вона під публікацією.
Світлини за лічені години зібрали тисячі лайків, а також безліч коментарів. Воно й не дивно, адже підписники у захваті від бездоганної фігури фітнес-моделі. Ми, мусимо зізнатися, теж не можемо намилуватися нею. Тож було б вкрай дивно, якби редакція Men 24 позбавила тебе такої можливості.
- "Вау, так і хочеться дивитися на тебе";
- "Яка ж ти красива";
- "Приголомшлива краля";
- "Ти надзвичайно вишукана";
- "Дуже і дуже гаряче";
- "Справжня богиня";
- "Мені подобається твоя публікація";
- "Ексклюзивний контент";
- "Червоний тобі дуже личить";
- "Мені подобається стежити за тобою в інстаграмі";
- "Твоя краса не знає меж".
Спокусливі фото Кейтлін Ранк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Ранк
Спокусливі фото Кейтлін Ранк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Ранк
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Армія прихильників Кейтлін Ранк росте з кожним днем. Тебе ми теж закликаємо підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото!