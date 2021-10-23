З чим можна сміливо носити пальто: варіанти поєднання

Пальто – не костюм-трійка. Тож його можна поєднувати з доволі несподіваними елементами гардероба. Лови кілька ідей, які дозволять підкреслити твій стиль. Не бійся експериментувати та пам'ятай про те, що ти подаєш одяг, а не одяг – тебе.

У гардеробі кожного чоловіка має бути хороше пальто. Але це не означає, що його потрібно носити винятково у поєднанні з костюмами. Якщо придивитися до чоловіків на вулицях, то вони вже давно довели, що цей елемент можна і потрібно поєднувати практично з будь-чим.

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1. Джинси

Це найбільш очевидний елемент у нашому списку. Воно й не дивно, адже джинси – класичні штани XXI століття. І особливо круто вони поєднуються з пальто.

Головне, щоб це не були якісь реперські джинси з заниженою талією. Найкращий варіант – класичні або дещо завужені моделі. І, бажано, щоб вони не були одного з пальто кольору.



Пальто відмінно доповнюють джинси / Фото Unsplash

2. Сорочка-поло

Пальто не потрібно носити лише з класичною сорочкою. Можна додати образу певної свободи, віддавши перевагу сорочці-поло. Це може бути як варіант з короткими, так і з довгими рукавами. Доповнити образ можна окулярами. Такий собі денді, який 5 хвилин тому закінчив гру у гольф.

3. Шорти

Так-так, ми не пожартували. Пальто можна поєднувати і з шортами. Звичайно ж, не зі спортивними. Головне – потурбуватися про те, щоб сорочка або футболка поєднувалися з шортами. І лише після цього можеш сміливо накидати зверху пальто. Ясна річ, що це доволі сміливе поєднання, але воно може бути дуже помічним. Особливо під час побачення, коли потрібно буде закутати свою дівчину у пальто, бо вона замерзла.

4. Проста футболка

Тут варто віддавати перевагу футболкам у нейтральних кольорах: чорний, темно-синій, білий, сірий. По-перше, ти щодня можеш міняти футболку, а отже – свій стиль. По-друге, футболку значно легше прасувати, якщо порівнювати її з сорочкою.

5. Худі

Цей елемент гардероба теж можна і потрібно сміливо поєднувати з пальто. Особливо восени, коли носити звичайну футболку або сорочку-поло замало, якщо ти не хочеш застудитися. А ще худі в парі з пальто дозволить зробити твій образ легшим і більш невимушеним.

Бажано обирати однотонні світшоти. Й уникати варіантів з агресивними принтами, які притягують до себе максимум уваги.



Сміливо поєднуй пальто з худі або світшотами / Фото Unsplash

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Спробуй і ти ці поєднання. Пора нарешті витягнути пальто з шафи та позбутися думки про те, що його доречно носити лише зі стриманим одягом. Гарантуємо, це сподобається як тобі, так і твоїй дівчині.